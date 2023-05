Bạn gái vừa đính hôn với tỷ phú Jeff Bezos giàu cỡ nào?

(VTC News) -

Theo CNN, nhà sáng lập tập đoàn Amazon, tỷ phú Jeff Bezos và bạn gái Lauren Sánchez đã đính hôn. Thông tin trên do một nguồn tin thân cận với cặp đôi chia sẻ với kênh CNN ngày 22/5 (giờ địa phương). Tuy nhiên, không có thêm thông tin chi tiết nào về lời cầu hôn cũng như kế hoạch đám cưới.

Bà Lauren Sánchez là phóng viên giải trí và người dẫn chương trình tin tức, hiện là nhà từ thiện. Theo báo cáo, bà Lauren sở hữu khối tài sản ròng ước tính trị giá 30 triệu USD.

Lauren Sanchez sở hữu khối tài sản khoảng 30 triệu USD. (Ảnh: Getty)

Trước khi yêu Jeff Bezos, Lauren Sanchez đi lên từ hai bàn tay trắng. Bà sinh năm 1969 tại Mỹ, trong một gia đình gốc Mexico nhập cư không mấy khá giả.

Lauren bắt đầu sự nghiệp của mình ngay khi cô đang học đại học. Lúc đầu, bạn gái tỷ phú Jeff Bezos thực tập tại đài tin tức địa phương. Sau khi tốt nghiệp, Lauren Sanchez bắt đầu làm phóng viên tại chi nhánh của CBS ở Phoenix.

Một thời gian sau, Lauren Sanchez đảm nhận một vai trò khác là phóng viên của Extra và làm báo cáo cho ngành giải trí. Nhờ tính cách sôi nổi, sau đó, bà Sanchez trở thành phóng viên của kênh Fox Sports Net. Sanchez gắn bó lâu nhất với Fox 11, nơi bà là phóng viên của hai chương trình "Extra" và "Good day LA". Bên cạnh đó, Lauren Sanchez còn tham gia một số bộ phim như The Day After Tomorrow, Ted 2, The Longest Yard, và Fight Club.

Đáng chú ý, Sanchez còn dành thời gian để khám phá lĩnh vực hàng không và lấy bằng phi công sau 5 năm. Bạn gái Jeff Bezos có niềm đam mê với việc lái máy bay từ nhỏ do cha của bà là huấn luyện viên bay và thợ máy bay. Và hàng không cũng là lĩnh vực được bà lựa chọn trong bước tiến lớn tiếp theo tới kinh doanh. Năm 2016, bà thành lập Black Ops Aviation, công ty chuyên ghi lại các cảnh quay trên không. Công ty của Sanchez hợp tác với những gã khổng lồ làm phim như Amazon, Fox và Netflix.

Tỷ phú Jeff Bezos công khai hẹn hò với bạn gái Lauren Sanchez từ năm 2019. Từ đó đến nay, mỗi lần xuất hiện, bạn gái Jeff Bezos đều thu hút sự chú ý với hàng hiệu, lúc lại đến nghỉ dưỡng xa hoa. Thậm chí, cặp đôi còn mua hẳn một biệt thự 78 triệu USD trên đảo Hawaii để phục vụ cho việc nghỉ ngơi. Khu nhà có tầm nhìn ngoạn mục ra đại dương và sở hữu bãi biển riêng. Nhà khách của bất động sản rộng 157 m2 và hồ bơi rộng rãi.

Bằng Lăng (Nguồn: CNN, HITC)