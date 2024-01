Bác sĩ Việt thực hiện kỹ thuật mổ tim phức tạp trình chiếu sang Singapore

(VTC News) -

Sáng 27/1, GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện tim mạch Việt Nam cho biết, ca can thiệp được thực hiện chiều 26/1, là một bệnh nhân nữ 80 tuổi, có nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận và chỉ còn một thận.

Bệnh nhân nhập viện vì bệnh lý động mạch vành cấp ở bệnh viện tuyến tỉnh. Sau khi được chụp động mạch vành qua da để xét can thiệp, nhưng vì tổn thương động mạch vành rất phức tạp và nguy cơ cao nên người bệnh được chuyển đến Viện Tim mạch Việt Nam.

Kết quả chụp động mạch vành qua da cho thấy bệnh nhân bị hẹp nặng 3 nhánh mạch vành và hẹp nặng thân chung động mạch vành trái.

"Đây là vị trí hẹp rất nguy hiểm ở đúng chạc 3 con đường "độc đạo" cấp máu nuôi quả tim. Tỷ lệ tử vong trong thời gian nằm viện là 11,5% nếu bệnh nhân có huyết động ổn định và 32% nếu bệnh nhân kèm sốc tim", ông Hùng nói.

Hình ảnh ekip can thiệp thực hiện tại Đơn vị Tim Mạch can thiệp - Viện Tim mạch Việt Nam (Ảnh: BVCC).

Theo ông Hùng, với tổn thương nghiêm trọng này, trước đây, buộc phải mổ mở mới. Nhưng bệnh nhân có nhiều bệnh nền, mổ mở nguy cơ rất lớn. Vì thế, các bác sĩ quyết định lựa chọn biện pháp can thiệp nong và đặt stent cho người bệnh.

Các bác sĩ chia làm 2 thì can thiệp. Lần thứ nhất, can thiệp nhánh động mạch vành phải, là nhánh thứ yếu trước đó một tuần, để tạo thuận lợi cho lần can thiệp tiếp theo.

Lần can thiệp thứ 2 được thực hiện chiều 26/1, trình chiếu trực tiếp đến hội nghị về tim mạch ở Singapore.

Ekip phẫu thuật do GS.TS Phạm Mạnh Hùng làm trưởng nhóm cùng các bác sĩ trong Viện Tim Mạch đã thực hiện thành công ca can thiệp trong khoảng một giờ, đúng khung thời gian cho phép trong một phiên truyền hình trực tiếp của hội nghị.

Tổn thương mạch vành ở vị trí phức tạp đã được giải quyết thành công bằng kỹ thuật can thiệp sử dụng 2 stent (là những khung lưới kim loại nhỏ) được đưa vào lòng mạch vành, mục đích mở rộng lòng mạch và giữ mạch không bị hẹp lại. Hiện, bệnh nhân ổn định, có thể xuất viện sau một đến hai ngày can thiệp.

Viện trưởng Tim mạch Quốc gia cho biết, trước đây, phương pháp phẫu thuật mổ mở được coi là lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, với sự phát triển của các dụng cụ can thiệp, cùng với kinh nghiệm của các bác sĩ tim mạch can thiệp, phương pháp can thiệp động mạch vành qua da cho kết quả tương đương với phương pháp phẫu thuật.

Thay vì phải chờ đợi lịch mổ và chịu đựng cuộc đại phẫu, thời gian hậu phẫu kéo dài, bệnh nhân chỉ cần vài ngày là có thể ra viện nhờ kỹ thuật này, trong đó người cao tuổi được hưởng lợi nhất.

Hội nghị Tim mạch can thiệp Singapore live 2024 được diễn ra từ ngày 25 - 27/1, với nhiều ca trình diễn kỹ thuật can thiệp tim mạch cơ bản và nâng cao. Năm nay, Viện Tim mạch Quốc gia là một trong 14 đầu cầu được trình diễn kỹ thuật tim mạch cùng với Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Hong Kong, Bỉ...