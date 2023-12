(VTC News) -

Ngày 28/12, UBND tỉnh Bắc Ninh thông tin, Chủ tịch Nguyễn Hương Giang vừa ký ban hành Chỉ thị về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; trong đó có quy định cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết công việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo; tình huống phát sinh.

Bắc Ninh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết; khẩn trương trở lại làm việc bình thường sau ngày nghỉ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm.

Các cơ quan, đơn vị không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của tỉnh thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố.

Bắc Ninh nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. (Ảnh minh họa)

Người đứng đầu tỉnh Bắc Ninh nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho các hoạt động lễ hội, vui chơi.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu cán bộ, nhận viên thực hiện nghiêm quy định về kỷ cương, kỷ luật; đạo đức công vụ; văn hóa công sở..., nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình; thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho Nhân dân vui xuân đón Tết.

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm, phát hiện và xử lý nghiêm các loại tệ nạn xã hội.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn để quan tâm, chăm lo, kịp thời có chính sách hỗ trợ phù hợp, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.

Chỉ thị cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn...

Sở Công Thương được yêu cầu theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động giá nhiều, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.