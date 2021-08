Bắc Ninh khởi tố 12 bị can làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19

(VTC News) -

Ngày 18/8, VKSND TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 12 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan chức năng xác định 12 bị can nằm trong đường dây làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19 do Trần Tấn Dương (34 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp), Giám đốc Công ty TNHH thiết kế in ấn quảng cáo Thiên Nhân, cầm đầu.

Cụ thể, 12 bị can gồm: Thân Văn T (Yên Dũng, Bắc Giang); Hoàng Văn H (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn); Nguyễn Văn Đ (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc); Trần Việt B (Lộc Bình, Lạng Sơn). Đây là nhóm bị can đã liên hệ, cung cấp thông tin và mua nhiều giấy xét nghiệm Realtime PCR do Trần Tấn Dương làm giả, rồi sau đó, thông qua Nguyễn Văn Đ ở Cao Lộc, Lạng Sơn xin cấp đăng ký luồng xanh trên hệ thống của Bộ Giao thông vận tải.

12 bị can bị VKSND TP Bắc Ninh khỏi tố về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. (Ảnh: VKSND TP Bắc Ninh).

Nhóm bị can tiếp theo là một số nhân viên, cộng tác viên của các Công ty Cung ứng lao động Anbin Vina, HT Vina bao gồm: Nguyễn Thị T; Phạm Thị T cùng trú tại huyện Quế Võ, Bắc Ninh; Phần Thị L (Cẩm Thủy, Thanh Hóa); Ngô Văn B (Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh); Đàm Thế H (Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh); Ngô Văn S (Thanh Hóa); Nguyễn Văn B và Nguyễn Văn T, cùng trú tại Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương; Ngô Thị N (Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang).

Theo VKSND TP Bắc Ninh, hành vi làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19 của các đối tượng gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, làm tăng nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nói riêng và toàn quốc nói chung.

Các bị can đều có hành vi môi giới, giới thiệu, thu thập thông tin cá nhân của các lái xe tải, công nhân rồi gửi cho Trần Tấn Dương làm giả giấy xét nghiệm COVID-19, hòng giúp các lái xe tải được đăng ký "luồng xanh", còn các công nhân được tuyển dụng.

Qua thống kê, công an cho biết Giám đốc Công ty Thiên Nhân đã làm và bán 150 phiếu xét nghiệm giả. Trong đó, phiếu xét nghiệm nhanh giả có giá 150.000 đồng, còn phiếu xét nghiệm PCR có giá 250.000 đồng.

Trước đó, Công an TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Tấn Dương, Giám đốc Công ty TNHH thiết kế in ấn quảng cáo Thiên Nhân vì có hành vi bán phiếu giả kết quả xét nghiệm COVID-19.