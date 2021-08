Bị phát hiện dùng giấy tờ giả, tài xế chống đối, đỗ xe giữa đường

(VTC News) -

Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 13h30 ngày 2/8, tại chốt kiểm dịch COVID-19 số 1 (Km213 trên QL1A, đoạn qua huyện Phú Xuyên, Hà Nội), tổ công tác chốt kiểm dịch kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 49C-225.60 có dán giấy nhận diện mã QR Code để vào luồng xanh vận tải.

Tuy nhiên, khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện mã QR Code này không có thời hạn, có dấu hiệu làm giả. Lúc này, tài xế là V.T.H. (SN 1979, ở xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, đỗ xe giữa đường gây cản trở giao thông.

Sau đó, tổ công tác phối hợp với Công an xã Châu Can, huyện Phú Xuyên đưa tài xế V.T.H về trụ sở công an giải quyết.

CSGT kiểm tra mã QR Code để vào luồng xanh của phương tiện. (Ảnh minh hoạ)

Công an TP Hà Nội cho biết thêm, ngày 11 giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 17, lực lượng chức năng xử phạt 1.417 trường hợp vi phạm phòng chống dịch với số tiền 1.980.400.000 đồng.

Trong đó, 81 trường hợp bị xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền hơn 121 triệu đồng; 6 cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh bị xử phạt 70 triệu đồng; 1.330 trường hợp bị xử phạt gần 1,8 tỷ đồng với các hành vi vi phạm khác liên quan phòng, chống dịch COVID-19 (không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người nơi công cộng; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách...),

Như vậy, tính từ thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 17 của thành phố (6h ngày 24/7) đến nay, cơ quan chức năng xử phạt khoảng 13 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.