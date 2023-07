Bắc Ninh: Con dâu sát hại bố chồng rồi tự tử

(VTC News) -

Ngày 7/7, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Viên (55 tuổi, ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Giết người".

Theo nhà chức trách, Viên có chồng là ông Lê Duy H. (60 tuổi). Trong quá trình sinh sống, Viên cho rằng chồng mình giấu tiền đi chơi cờ bạc nên 2 vợ chồng thường xuyên cãi nhau.

Mỗi lần mâu thuẫn, bố chồng Viên là ông Lê Duy M. (91 tuổi) đều can thiệp khiến Viên thù tức.

Bị can Nguyễn Thị Viên. (Ảnh: VKSND tỉnh Bắc Ninh)

Bực tức chồng và bố chồng nên Viên nảy sinh ý định trả thù. Chiều 25/6, lợi dụng lúc anh H. và ông M. đang ngủ, Viên lấy búa tấn công chồng.

Chưa dừng lại ở đó, Viên quay trở vào buồng ngủ, tấn công ông M. (bố chồng) cho tới khi nạn nhân nằm bất động. Gây án xong, Viên uống thuộc diệt cỏ và dùng dao tự tử.

Phát hiện sự việc, người dân đã hỗ trợ đưa 3 người đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông M. đã tử vong.

Vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Viên Minh