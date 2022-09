Bắc Giang: Xe bán tải tông 2 xe máy, 4 người thương vong

(VTC News) -

Ngày 10/9, đại diện chính quyền xã Tân Dĩnh (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) cho biết, cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra lúc 4h45 cùng ngày trên đường liên xã thuộc thôn Liên Sơn.

Vào thời điểm trên, chiếc ô tô bán tải do Đỗ Văn Đốc (sinh năm 1991, ở thôn Am, Xuân Hương) cầm lái va chạm với xe máy do ông N.Đ.Đ. (sinh năm 1973) điều khiển, chở theo bà L.T.V. (sinh năm 1971) và xe máy do ông Đ.D.N. (sinh năm 1970) điều khiển, chở theo bà N.T.T. (sinh năm 1960).

Xe bán tải gây tai nạn được đưa đi khỏi hiện trường. (Ảnh: Cứu hộ Bắc Giang).

Hậu quả, ông Đ. và bà V. chết tại chỗ, ông N. và bà T. bị thương, được đưa đi viện cấp cứu. Cả 4 nạn nhân đều trú tại thôn Đài Sơn, Minh Đức, Việt Yên.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Dĩnh có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo Công an huyện Lạng Giang phối hợp điều tra.