Bắc Giang: Đâm chết người vì món nợ 1,2 triệu đồng

(VTC News) -

Chiều 27/2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Lục Nam đang phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ vụ giết người xảy ra vào tối 26/2 tại tổ dân phố Phương Lạn 6, thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam.

Theo điều tra, khoảng 16h ngày 26/2, anh Vũ Văn Thông (SN 1984, trú tại tổ dân phố Phương Lạn 4, thị trấn Phương Sơn) cùng 5 người đến uống bia tại quán bia "Long béo" ở tổ dấn phố Phương Lạn 6. Sau đó, Đặng Công Đoàn (SN 2006, trú tại tổ dân phố Phương Lạn 2, thị trấn Phương Sơn) đến ngồi uống bia cùng.

Sau khi mọi người ra về, Đoàn nói chuyện và yêu cầu anh Thông phải trả số tiền 1,2 triệu đồng do anh Thông nợ của anh T.P.T.H. (SN 2000, trú tại tổ dân phố Phương Lạn 5, thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam). Theo xác minh, khoản nợ này anh H. sẽ cho Đoàn nếu Đoàn đòi được anh Thông.

Hiện trường vụ việc. ( Ảnh: Công an Bắc Giang cung cấp).

Tuy nhiên, anh Thông nói chưa có tiền trả. Sau đó, 2 người kéo nhau ra trước cửa quán bia nói chuyện. Tại đây, Đoàn dùng dao đâm anh Thông rồi bỏ trốn. Vụ việc khiến anh Thông bị thương, được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Đến khoảng 23h cùng ngày, nạn nhân thiệt mạng.

Đến khoảng 1h30 ngày 27/2, Công an huyện Lục Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang vận động Đoàn đến Công an huyện đầu thú.

Vụ việc đang được Công an huyện Lục Nam và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ.

Văn Chương