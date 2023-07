Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày

(VTC News) -

Hôm qua (22/7), Tây Bắc nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Mường Tè (Lai Châu) 39,1 độ C, Mường Lay (Điện Biên) 37,5 độ C, Bắc Mê (Hà Giang) 37,3 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Các nơi khác ở Bắc Bộ nắng nóng cục bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong hai ngày 23 và 24/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới tại Hà Nội. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)

Nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng kéo dài trong vài ngày tới.

Tại Hà Nội, từ nay tới 27/7, nhiệt độ cao nhất dự báo 35 độ C, thời tiết nắng nóng.

Nắng nóng tiếp tục còn xuất hiện đan xen với các đợt mưa trong tháng 8 ở hai miền Bắc và Trung. Tháng 9, nắng nóng khả năng xảy ra ở Bắc và Trung Trung Bộ với cường độ giảm dần so với 2 tháng trước đó.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong vài ngày tới. (Ảnh minh họa: Đắc Huy)

Trong khi nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt quay trở lại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 23/7 đến đêm 24/7 dao động 50-100 mm, có nơi trên 150 mm, mưa lớn tập trung vào chiều và tối.

Ngoài ra, ngày và đêm 23/7, Trung và Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm.

Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông ở Trung Bộ được dự báo kéo dài trong 3-4 ngày tới.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Huệ