Bắc Bộ mưa lớn diện rộng những ngày đầu tuần, Nam Bộ nắng ấm

(VTC News) - Từ chiều tối và đêm nay (7/1) đến đêm 9/1, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông và Nam Bộ có nắng ấm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu vào ngày 8, ngày 9/1 nên từ chiều tối và đêm nay (7/1) đến đêm 9/1, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng các tỉnh Tây Bắc và vùng núi phía Bắc có nơi mưa to và dông.

Vùng mưa bắt đầu ở các tỉnh Tây Bắc sau đó sẽ lan sang các tỉnh ở khu vực Việt Bắc, Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ (mưa vừa, có nơi mưa to tập trung vào đêm 8 và ngày 9/1 với lượng mưa khoảng 30-60mm, có nơi trên 70mm). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội từ đêm nay đến 9/1 có mưa, mưa rào.

Từ chiều tối và đêm nay (07/01) các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi có dông.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 7/1:

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa vài nơi; chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm có mưa, vùng núi phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 -18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ; đêm có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 17 độ C, cao nhất từ 20 – 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, cao nhất từ 21 – 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, phía Nam 29 – 31 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

>>> Đọc thêm: Từ ngày mai 7/1, mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ

Thời tiết cả nước dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019: TP.HCM nguy cơ ngập úng Từ 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Kỷ Hợi 2019, Nam Bộ chịu tác động của triều cường, có thể gây ngập úng, TP.HCM là nơi chịu tác động của triều cường rất lớn.

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019, thời tiết 3 miền thế nào? Chuyên gia nhận định, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nền nhiệt khu vực Bắc Bộ có xu hướng tăng cao, Trung Bộ tạnh ráo, trong khi đó khu vực Nam Bộ khả năng xảy ra nắng nóng.

Xuân Trường