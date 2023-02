Ẩu đả náo loạn trước quán bar ở Huế, 5 người bị thương nhập viện

(VTC News) -

Tối 28/2, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo Công an phường Phú Hội (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận thông tin, địa bàn phường vừa xảy ra một vụ ẩu đả ở khu vực trước cửa quán bar DTV lúc đêm 27/2 rạng sáng 28/2.

Lãnh đạo Công an phường Phú Hội cho biết, hiện vụ việc đang được Công an TP Huế thụ lý điều tra, làm rõ và phía công an phường chưa nắm được thông tin cụ thể. Tuy nhiên, qua báo cáo lại thì nguyên nhân vụ ẩu đả xuất phát từ xích mích từ trong quán bar DTV sau đó ra đến bên ngoài quán thì xảy ra ẩu đả.

Vụ đẩu đả trước khu vực quán bar DTV (đường Lê Lợi, TP Huế) khiến 5 người nhập viện, trong đó có một người bị chém nứt sọ não. (Ảnh cắt từ clip do nguồn tin cung cấp)

Nguồn tin của PV VTC News tại Bệnh viện Trung ương Huế cũng xác nhận, 1h20 sáng 28/2 đơn vị có tiếp nhận 5 bệnh nhân bị chém tại khu vực quán DTV (đường Lê Lợi, TP Huế). Trong đó, có 4 người bị thương (1 người bị thương vùng đầu; 1 người bị thương vùng môi; 1 người bị thương vùng gối và 1 người bị thương vùng đầu và tai) được xử lý khâu vết thương và cho điều trị ngoài trú.

Bệnh nhân thứ 5 nhập viện trong tình trạng có vết thương sọ não, nứt sọ được hội chẩn ngoại thần kinh và được khâu vết thương tại phòng cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế. Sáng 28/2 bệnh nhân được chuyển sang khoa ngoại quốc tế để tiếp tục điều trị.

Đây không phải lần đầu tiên những vụ ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến quán bar ở Thừa Thiên - Huế. Gần đây nhất là tối 29/9/2020, Công an TP Huế nhận được thông tin có hai nhóm người cãi vã, có dấu hiệu đánh nhau ở khu vực trước quán bar Vegas (đường Bà Triệu, TP Huế) nên nhanh chóng triển khai lực lượng gồm cảnh sát cơ động, trật tự, hình sự, công an phường và PC02 Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đến hiện trường.

Vào thời điểm trên có một nhóm thanh niên chạy xe đến quán bar Vegas để vào chơi, trong đó có một người để xe không đúng vị trí nên một bảo vệ nhắc nhở và nói sẽ giúp đưa xe đến nơi đậu đỗ. Người này sau khi thách thức: "Xe tao thì tao thích để đâu để" rồi lao vào đánh bảo vệ.

Nhóm bảo vệ, nhân viên của quán bar Vegas lao ra can ngăn gây cảnh lộn xộn trên đường phố và ngay lập tức bị công an có mặt yêu cầu quán bar Vegas đóng cửa, khống chế và xác định được những người có liên quan và triệu tập để làm rõ.

Theo lãnh đạo Công an TP Huế, hậu quả của vụ ẩu đả chỉ làm bảo vệ bị thương ở mắt, nhập viện điều trị. Tuy nhiên, vụ việc gây ảnh hưởng đến hình ảnh Huế vốn dĩ yên bình, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, môi trường du lịch nên Công an TP Huế cương quyết xử lý mạnh tay.

NGUYỄN VƯƠNG