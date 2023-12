Áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong một thế giới ‘chậm’

(VTC News) -

Tại hội nghị Trends Summit 02 - Hội nghị thường niên về các xu hướng hàng đầu Việt Nam diễn ra tại Hà Nội sáng 8/12, ông Kiên Đoàn - Nhà sáng lập và Chủ tịch Reputyze Asia đã có những chia sẻ sâu sắc về việc áp dụng Công nghệ “nhanh” như trí tuệ nhân tạo (AI) trong một thế giới “chậm”.

Ông Kiên nhấn mạnh, trong thời đại công nghệ 4.0, việc áp dụng AI không chỉ đơn thuần là để tăng tốc độ và hiệu suất. Điều quan trọng hơn, công nghệ cần phải mang lại giá trị thực sự cho cuộc sống và xã hội.

Hội nghị Trends Summit 02.

Ông cũng đã đề cập đến các xu hướng công nghệ mới như: AI, ML, Marketing Automation, Chatbot, Virtual Shopping, Virtual Influencers, CDP, Gamification… và tầm quan trọng của việc ứng dụng chúng một cách linh hoạt và chắc chắn.

Trong quá trình ứng dụng công nghệ, ông Kiên khuyến nghị doanh nghiệp cần tuân theo nguyên tắc “Đúng và Đủ". Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những công nghệ mới nhất, mà còn giúp họ thấu hiểu và kết hợp công nghệ với các chiến lược kinh doanh một cách chắc chắn và hiệu quả.

Ngoài ra, ông cũng đã chia sẻ về 5 bước chuyển đổi khách hàng, bao gồm: tìm khách hàng mới, dẫn khách hàng về Web hoặc App, tăng trưởng Online, thu hút xuống Offline và cuối cùng là trung thành và giới thiệu.

Chia sẻ tại Trends Summit, ông Andy Vũ - Nhà sáng lập và Tổng Giám Đốc DigiMind Group cũng nêu ra một thách thức cho các doanh nghiệp là việc thấu hiểu 5 nhóm khách hàng lớn: Baby Boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z, Gen Alpha và phân tích về mục đích sử dụng Internet trong năm qua, thực tế của thị trường BrandMarcom và chân dung khách hàng Gen Z.

Chính vì vậy, xu hướng tiếp thị sản phẩm, bán hàng tiềm năng trong thời gian gần đây là: Podcast, QR Code, TikTok, Conservational Marketing, AI-Driven Interaction, VR, AR, Sustainable and Ethical Marketing, Hyper-Personalization Through Big Data and Analytics, Video Marketing and Short-Form Content Dominance.

Trends Summit là hội nghị thường niên về các xu hướng hàng đầu Việt Nam diễn ra tại Hà Nội, tập trung vào xu hướng và kiến thức Công nghệ và Digital mới nhất trên thị trường Việt Nam.