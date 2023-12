CEO OpenAI: Sẵn sàng giúp đỡ các công ty khởi nghiệp về công nghệ ở Việt Nam

Trong Ngày trí tuệ nhân tạo 2023 (AI Day 2023) diễn ra tại TP.HCM, CEO của OpenAI, Sam Altman có cuộc trao đổi trực tuyến với tiến sĩ Bùi Hải Hưng, Tổng Giám đốc VinAI và hơn 1.000 người tham dự sự kiện.

Cuộc trao đổi đã đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau như: những cơ hội và thách thức đang diễn ra tại OpenAI khi mở rộng quy mô toàn cầu, tầm quan trọng của tính an toàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cam kết hợp tác và cung cấp các công nghệ mã nguồn mở của OpenAI, suy nghĩ của ông Altman khi làm việc với các công ty khởi nghiệp tại Việt Nam.

Ông Sam Altman đánh giá, hiện nay, các công ty khởi nghiệp về lĩnh vực công nghệ của Việt Nam đang phát triển rất nhanh. Công ty OpenAI và ông sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ cho các đơn vị khi được liên hệ.

Ông Sam Altman cho biết, ông rất vui khi được làm việc với các cộng sự của mình để tạo ra ChatGPT. Những phát minh, sáng chế của đội ngũ phát triển ChatGPT đang khá hữu ích cho thế giới và con người. Tuy nhiên, ChatGPT vẫn chỉ đang trong giai đoạn đầu của sự phát triển.

Khi được hỏi về những thay đổi tầm lãnh đạo trong tương của OpenAI, Sam Altman thừa nhận sự phức tạp trong cơ cấu hiện thời và còn nhiều những thách thức ông phải đối mặt trong thời gian sắp tới, nhưng không thể đi sâu vào chi tiết. Thay vào đó ông bày tỏ tình yêu và đam mê to lớn với OpenAI.

Với phương châm “OpenAI sẽ không là gì nếu thiếu con người đang làm việc tại đây”, ông không cho rằng đây chỉ là một khẩu hiệu suông và đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các cộng sự, nhân viên đồng hành cùng ông trong thời gian qua.

Ông Altman hy vọng các sản phẩm, tính năng mới của công ty sẽ được phát triển nhanh chóng và ra mắt trong năm 2024.

Mặc dù không thể đề cập sâu vào một dự án tin đồn với tên “Q”, ông đã nói kỹ hơn về chủ đề an ninh, an toàn trong lĩnh vực AI, nhận xét về các diễn giải khác nhau về trí tuệ nhân tạo tổng hợp (Artificial General Intelligence - AGI), cũng như tiềm năm của dạng trí tuệ nhân tạo mới này.

Về vai trò của OpenAI trong phát triển mô hình mã nguồn mở và đảm bảo an toàn khi sử dụng mô hình, Altman khẳng định OpenAI đang rất nghiêm túc và hỗ trợ các dự án như vậy.

Liên quan đến vấn đề mở rộng tầm ảnh hưởng của OpenAI tại Việt Nam, ông bày tỏ, sự phát triển nhanh chóng của công ty từ khi còn là một phòng thí nghiệm nhỏ, đến khi trở thành một kỳ lân công nghệ lớn cần có sự kiên nhẫn. Bởi OpenAI cũng đang đối mặt với nhiều trở ngại đến từ sự khác biệt của môi trường chính trị và văn hóa ở mỗi quốc gia.

Ông cũng rất lạc quan khi đề cập đến khả năng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo của trí tuệ nhân tạo, khi có được sự điều chỉnh phù hợp từ chính phủ.

Altman cho biết ông kỳ vọng vào sự phát triển nhanh chóng của sản phẩm trong lĩnh vực này đặt biệt là trong năm 2024.

CEO của OpenAI khiến truyền thông thế giới phải “dậy sóng” khi ông bị Hội đồng quản trị sa thải khỏi công ty vào ngày 17/11/2023. Thế nhưng, chỉ sau 5 ngày, Sam Altman đã được phục chức. Lý do là hơn 700 nhân viên trong công ty đã đòi nghỉ việc nếu CEO của họ bị sa thải. “Cha đẻ” của ChatGPT vẫn tiếp tục thực hiện đam mê của mình tại OpenAI.

AI Day là sự kiện thường niên do Công ty VinAI (Tập đoàn Vingroup) và New Turning Institute đồng tổ chức với sự đồng hành của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc Gia NIC.

Sự kiện AI Day 2023 năm nay thu hút hơn 30 chuyên gia là các giáo sư, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đến từ khắp nơi trên thế giới cùng hơn 100 đại diện doanh nghiệp và 1.500 khách mời trong lĩnh vực công nghệ, sản xuất và chế tạo trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham gia của các đối tác lớn như: Intel, AWS, Elsa Speak, Do Ventures, AMD, Lenovo, Trusting Social, Google, VinFuture Prize, New World Saigon Hotel, NIC, Sovico Group, Vietjet Air, Vietsuccess, VietAI và The Global City.

AI Day 2023 có 4 phiên thảo luận chính với tầm ảnh hưởng lớn đến nhiều lĩnh vực như: Tương lai của mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs); Định hình lại tầm nhìn về tương lai trí tuệ nhân tạo; Tác động toàn cầu của trí tuệ nhân tạo tạo sinh GenAI và Tiềm năng của GenAI trong nền kinh tế Đông Nam Á. Đặc biệt, AI tạo sinh - GenAI là chủ đề nóng, được quan tâm bởi tính thiết thực và công năng.