Ảnh: Xe cơi nới thành thùng tung hoành khắp các tuyến phố ở Quảng Ninh

Trong khi đó, anh C.N.H. (SN 1978, ở Tổ 6 khu Vạn Yên, phường Vạn Hưng, TP Hạ Long) cho rằng, lẽ ra cơ quan chức năng nên dựng biển báo hạn chế tốc độ ở 2 đầu đoạn đường này thì các xe tải sẽ chạy chậm, hạn chế tiếng ồn, không gây ô nhiễm môi trường và đảm bảo an toàn giao thông hơn. Từ ngày những đoàn xe này hoạt động, đoạn đường xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, rất may chưa có vụ nào chết người. "Họ chạy tốc độ khá cao, chở quá tải thế này thì không đảm bảo an toàn giao thông", ông H chia sẻ.