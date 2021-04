Ảnh: Phố cổ Hội An dập dìu du khách trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An cho hay: "Thời gian qua, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, hoạt động du lịch ở địa phương đang từng bước phục hồi. Hiện tại, Hội An vẫn tiếp tục áp dụng chương trình giảm 50% giá vé đối với du khách khi đến tham quan khu phố cổ, làng gốm Thanh Hà và làng rau Trà Quế. Hy vọng trong dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, phố cổ Hội An sẽ đón lượng khách đông hơn hôm nay".