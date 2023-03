Anh muốn xây dựng lực lượng do thám bằng khinh khí cầu

(VTC News) -

RT dẫn lại một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, London đang nghiên cứu kế hoạch sản xuất phương tiện bay do thám tầm cao bằng khinh khí cầu. Kế hoạch trên được Bộ Quốc phòng Anh đưa ra sau sự cố khinh khí cầu Trung Quốc bay qua không phận Mỹ.

Trước đó, vào năm ngoái, Bộ Quốc phòng Anh đã ký một hợp đồng trị giá hơn 118 triệu USD để nghiên cứu các hệ thống do thám không người lái hoạt động ở tầng bình lưu (ở độ cao từ 16.000 m đến 52.000 m), theo The Times đưa tin.

Nguồn tin của The Times còn cho biết, nước Anh đang xem xét đến khả năng thành lập một lực lượng do thám bằng khinh khí cầu có tên là Dự án Aether.

Bộ Quốc phòng Anh muốn xây dựng lực lượng do thám không người lái bằng khinh khí cầu hoạt động ở độ cao từ 14.000 m đến 25.000 m. (Ảnh: The Times)

Còn theo Tạp chí quân sự Desider (một tờ báo của Bộ Quốc phòng Anh), Dự án Aether là một chương trình nghiên cứu giúp đưa ra các phương án phát triển phương tiện bay do thám không người lái ở tầng bình lưu hoặc cao hơn.

Theo ông Ross Corbett, người đứng đầu dự án cho biết, việc phát triển các phương tiện do thám khinh khí cầu ở tầng bình lưu cho thấy những tiềm năng lớn mà thiết bị này có thể mang lại. Cũng theo ông Corbett cần phải thực hiện nhiều thử nghiệm mặt đất trước khi dự án có thể đưa vào vận hành các phương tiện bay do thám khinh khí cầu ở độ cao 14.000 m đến 24.000 m trong thời gian dài.

Ông Corbett còn cho biết, các phương tiện bay không người lái tầm cao được đề xuất sử dụng cho “các hoạt động thu thập tình báo, giám sát, trinh sát và truyền dữ liệu” phục vụ cho lực lượng vũ trang Anh và các đồng minh NATO.

Dự án Aether của Bộ Quốc phòng Anh hiện có sự tham gia của ba nhà thầu chính gồm tập đoàn Sierra Nevada của Mỹ, công ty Voltitude của Anh và liên doanh Airbus của châu Âu. Ông Corbett cho rằng dự án này sẽ giúp Anh đảm bảo “duy trì lợi thế tình bạo so với các đối thủ”.

Trong sự cố khinh khí cầu bị nghi là thiết bị do thám giữa Mỹ và Trung Quốc, Washington đã cáo buộc Bắc Kinh sử dụng phương tiện bay này để do thám nước này. Sau đó Lầu Năm Góc đã triển khai chiến đấu cơ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc.

Trung Quốc sau đó đã chỉ trích Mỹ vì “phản ứng thái quá” và khẳng định đó là một khí cầu dân sự bay chệch hướng.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong một tuyên bố vào tháng 2/2023 cho biết, ông sẵn sàng ra lệnh bắn hạ bất kỳ khinh khí cầu nào của Trung Quốc nếu chúng bị phát hiện trong không phận nước Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace trong một bình luận trên tờ The Sun rằng Trung Quốc “có lẽ đã do thám” nước Anh bằng khinh khí cầu, đồng thời nói thêm rằng “những thứ đơn giản như khinh khí cầu thời tiết” có thể được biến thành thiết bị do thám tinh vi.

Trà Khánh (Nguồn: russian.rt.com)