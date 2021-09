Ảnh: Bão chưa đổ bộ đã giật đổ chốt kiểm soát, cuốn đứt cầu ở Huế và Quảng Trị

Tại cảng cá Thuận An và âu thuyền Phú Hải (tỉnh Thừa Thiên - Huế), ngư dân cũng đang hối hả neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn và chuẩn bị các phương án phòng chống bão. Hầu hết các tàu thuyền được neo đậu một cách chắc chắn và an toàn.