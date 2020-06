Cồn thực phẩm Hiển Nhung: Chất lượng tạo niềm tin

Cồn thực phẩm 96% đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp thực phẩm, với rất nhiều công dụng như tẩy rửa các dụng cụ chế biến thực phẩm, khử mùi cho thực phẩm, sản xuất bia, rượu, dùng trong lĩnh vực y tế (sản xuất thuốc, cồn sát trùng, tẩy trùng các dụng cụ y tế trong bệnh viện….) Do vậy, đây là sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, y tế...

Cồn thực phẩm rất an toàn do đã loại bỏ hầu hết các tạp chất có hại cho sức khỏe con người như dầu fusel, andehyd, acid, este. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều các loại cồn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Giữa “cơn bão” tràn lan thương hiệu cồn trên thị trường thì Cồn Hiển Nhung vẫn tự tin là đơn vị uy tín, được đông đảo khách hàng tin tưởng sử dụng sản phẩm.

Cồn thực phẩm Hiển Nhung đạt chất lượng phù hợp với các chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn quốc gia QCVN số 6-3:2010/BYT, đã được ban quản lý an toàn thực phẩm cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 015/2020/ATTP-CNDK ngày 17/3/2020.

Sản phẩm chất lượng, tư vấn tận tâm, giá thành tốt nhất thị trường là tiêu chí hoạt động của Hiển Nhung với mong muốn đóng góp vào việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và hỗ trợ đắc lực cho các ngành công nghiệp.