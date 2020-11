Ăn quả thanh long giúp tăng cường miễn dịch và ngăn ngừa ung thư

Tăng cường miễn dịch: Vitamin C và flavonoid có trong thanh long có thể tăng cường hệ miễn dịch của bạn để chống lại các bệnh liên quan tới nhiễm trùng. Vitamin C có trong thanh long cũng dễ hoà tan trong nước nên có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do.