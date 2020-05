Tước quân tịch một CSGT ở Thanh Hóa

Ngày 24/5, trả lời VTC News, Đại tá Lê Văn Chiến - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, một cán bộ của Phòng bị tước quân tịch Công an nhân dân vì vi phạm quy định theo Thông tư 49 của Bộ Công an.

"Sáng 23/5, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, tôi đã công bố quyết định tước quân tịch đối với anh Nguyễn Tất Thắng do vi phạm điều lệnh Công an nhân dân theo Thông tư 49 của Bộ Công an.

Còn thông tin anh Thắng có liên quan đến sử dụng ma túy trái phép hay không thì phải chờ kết luận của cơ quan điều tra, khi đó chúng tôi sẽ trả lời sau", Đại tá Chiến cho biết.

Trụ sở CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: DN)

Được biết, tối 20/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt quả tang nhiều người đang tổ chức sử dụng ma túy tại một khu biệt thự ở phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Trong đó có nam thanh niên tên N.T.T, đang công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, N.T.T. xin nghỉ phép vào sáng 20/5 do vợ mới sinh.

Đến tối cùng ngày, T. bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ khi đang cùng nhiều người khác sử dụng ma túy.