Triệu tập người tung tin thất thiệt 3 người chết vì Covid-19

1. Tung tin thất thiệt “3 ca tử vong” vì dịch Covid-19: Công an Huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết đơn vị vừa làm việc với Trần Văn H. (31 tuổi, trú tại Thanh An, huyện Thanh Chương) vì đưa các nội dung không chính xác về dịch CoVid-19, gây hoang mang dư luận. Trước đó, Trần Văn H đăng tải trên trang Facebook cá nhân với nội dung: “Bây giờ thằng giàu cũng như thằng nghèo. Dịch Corona đã về Nghệ An, Thanh Chương 3 ca tử vong”. Thông tin sai trái khiến nhiều người hoang mang, lo lắng về tình hình dịch bệnh.