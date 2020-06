Nghi phạm sát hại bé trai 5 tuổi ở Nghệ An nghiện chơi điện tử

Sáng 10/6, trả lời VTC News, lãnh đạo xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác nhận, công an đang tạm giữ Đào Ngọc H. (nam sinh lớp 11, trú tại xã Quỳnh Tam) do liên quan đến cái chết thương tâm của bé trai 5 tuổi.

Được biết, sáng nay, công an cũng triệu tập thêm một nam sinh (lớp 11), là bạn của Đào Ngọc H để điều tra, làm rõ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé trai 5 tuổi.

Theo cô giáo chủ nhiệm của Đào Ngọc H., H. có học lực trung bình, nghiện chơi điện tử.

Sáng 9/6, H. vẫn đi học bình thường. Đến chiều cùng ngày, gia đình xin phép cho H. nghỉ học vì bị công an triệu tập.

Như VTC News đưa tin, khoảng 15h ngày 7/6, cháu Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về, gia đình đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy nên báo công an.

Sau 2 ngày tìm kiếm, chiều 9/6, lực lượng chức năng và gia đình tìm thấy thi thể cháu bé ở trong rừng, gần bờ suối tại địa phận xã Lăng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), cách nhà nạn nhân khoảng 10km.

Ngay sau đó, công an đang phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi.