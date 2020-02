Làm lộ đề thi công chức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên bị khởi tố

Hôm nay (7/2), Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên về tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Yên còn khởi tố Bùi Văn Nam, Phó trưởng Phòng Tổ chức - Công chức - Viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên; Nguyễn Minh Phát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018.

Công an bắt tạm giam Bùi Văn Nam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Dũng, Nguyễn Minh Phát.

Trước đó, ông Phạm Văn Dũng với vai trò là Phó Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018, Trưởng ban ra đề thi có hành vi cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Các ông Bùi Văn Nam, Nguyễn Minh Phát với vai trò là Ủy viên Ban chấm thi có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Được biết, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018 diễn ra vào tháng 11/2018 với gần 880 thí sinh. Kỳ thi này bị tố cáo lộ đề thi, Cơ quan An ninh vào cuộc điều tra.

Tháng 8/2019, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, đến nay khởi tố 6 bị can là các cán bộ, công chức thuộc tỉnh Phú Yên.

