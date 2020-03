Khởi tố Phó Trưởng khoa Bệnh viện Thái Bình tội nhận hối lộ

Ngày 6/3, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và bắt tạm giam ông Phan Kế Toại (SN 1962, hiện là BSCK II, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ.

Ảnh minh họa.

Các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam nêu trên được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Theo thông tin PV VTC News nhận được, ông Phan Kế Toại liên quan đến đường dây nhận hàng trăm triệu của nhiều người dân trong và ngoài tỉnh Thái Bình để “chạy" chế độ chất độc da cam.

Tháng 12/2019, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can đối với 5 cán bộ ngành thương binh xã hội tỉnh Thái Bình và một người dân về tội môi giới hối lộ, nhận hối lộ.

Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

