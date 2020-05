Hành trình chạy trốn của nhóm côn đồ bắn người đầy thương tích ở Hải Phòng

Sáng 27/5, Công an TP Hải Phòng cho biết, rạng sáng cùng ngày, lực lượng bắt được nhóm nghi phạm nổ súng khiến một người bị thương nặng, khi chúng đang lẩn trốn tại tỉnh Nam Định.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 25/5, tại đường 25 (khu vực đối diện bến xe Tiên Lãng thuộc khu 7, thị trấn Tiên Lãng, Tiên Lãng, TP Hải Phòng), một nhóm thanh niên đi trên xe máy Exciter màu trắng - đỏ nổ súng (dạng súng bắn đạn hoa cải), khiến một nam thanh niên bị thương tích ở vùng cổ, chẩm, đỉnh sau và thái dương bên trái.

Ngay sau khi gây án, nhóm thanh niên nhanh chóng lên xe máy, tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng cử tổ công tác gồm các trinh sát của Đội 3 và Đội 5 khẩn trương xuống hiện trường, phối hợp Công an huyện Tiên Lãng, các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy tìm dấu vết các nghi phạm.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu được 3 mẫu máu, 1 viên kim loại.

Qua thu thập thông tin, các trinh sát xác định được danh tính của nạn nhân là M.V.T (sinh 1991, trú tại xã Quyết Tiến, Tiên Lãng).

Ba nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở Nam Định.

Tiếp tục rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, thông tin tài liệu xung quanh vụ việc, lực lượng phá án tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng.

Theo đó, nạn nhân cho Bùi Văn Tuấn (SN 1999, trú tại xã Quyết Tiến) vay tiền. Đến hạn, nhưng Tuấn vẫn chưa chịu trả tiền, T. đành phải đi đòi nợ. Đang trên đường, T. gặp Bùi Văn Tuấn. Lời qua tiếng lại, cả hai xảy ra xô xát, T bị Tuấn đấm.

Không nhịn được cơn tức, Bùi Văn Tuấn về nhà lấy súng (dạng súng bắn đạn hoa cải) được hắn giấu sẵn ở nhà để “phòng có việc”.

Tuấn còn rủ thêm hai chiến hữu là Nguyễn Xuân Diệu (SN 1999), Bùi Trung Thành (sinh 1999). Hai thanh niên này cùng trú tại xã Quyết Tiến. Vốn là người cùng xã lại chơi với nhau lâu nên khi Tuấn rủ, Diệu và Thành đồng ý. Sau đó, cả Tuấn, Diệu, Thành cùng đi trên xe máy Exciter màu trắng - đỏ của Tuấn, tìm M.V.T để trả thù.

Khi đi đến đường 25 (khu vực đối diện bến xe Tiên Lãng), nhóm này phát hiện anh T. Lập tức, Tuấn rút súng bắn nạn nhân. Gây án xong, cả ba nhanh chóng phi theo hướng Quốc lộ 10 tẩu thoát.

Lần theo dấu những kẻ này, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng tìm đến cửa hàng nội thất ô tô nơi Tuấn đang làm (Diệu cũng từng làm tại đây nhưng đã nghỉ việc). Tuy nhiên, sau khi gây án, Tuấn cũng không còn xuất hiện tại nơi làm việc.

Chia thành nhiều mũi theo dõi, lần theo dấu vết các nghi phạm, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự nhận được tin chiếc xe máy Exciter màu trắng - đỏ mà chúng sử dụng khi gây án đang được gửi tại một điểm trên Quốc lộ 10.

Qua nắm bắt thông tin, lực lượng công an xác định được, 3 nghi phạm trên di chuyển liên tục, chỉ trong gần 2 ngày chúng xuất hiện ở nhiều địa phương khác nhau.

Sau gây án xong, chúng nhanh chân trốn tại huyện Nam Trực (Nam Định) nhưng khi tổ công tác có mặt, chúng "bốc hơi" sang tỉnh Ninh Bình.

Theo dấu, các trinh sát có mặt tại nơi 3 nghi phạm từng đặt chân tại tỉnh Thanh Hóa song vẫn không thấy bóng dáng chúng đâu.

Đúng lúc này, các trinh sát lại nghe tin nhóm này đang trên đường đi Nghệ An, tổ công tác phối hợp với Trạm Giao thông Diễn Châu (Nghệ An) truy tìm, chặn bắt.

Tuy nhiên, với bản tính tinh quái, nhóm này quay ngược về xã Hoàng Quý (huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa). Tại đây, chúng không thuê được nhà trọ nên đành quay lại điểm xuất phát ban đầu.

Đến 3h ngày 27/5, sau hành trình rượt đuổi liên tục, tổ công tác của Phòng Hình sự Công an TP Hải Phòng phát hiện 3 nghi phạm đang trong nhà nghỉ xã Hồng Quang (huyện Nam Trực, Nam Định).

Đến 3h20 cùng ngày, với sự phối hợp của Công an huyện Nam Trực, tổ công tác tóm gọn các nghi phạm, ngay trong đêm rồi di lý chúng về Hải Phòng.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng khẩn trương làm rõ.

