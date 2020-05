Hàng xóm tiết lộ về kẻ vác súng ra ban công bắn người đi đường để tiêu khiển

Mấy ngày nay, người dân sinh sống quanh tòa nhà 17T-10 (phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) bàn tán xôn xao về vụ việc 2 người đàn ông vác súng bắn chim ra ban công bắn người đi đường để tiêu khiển.

Hai kẻ này là Vũ Tuấn Dũng (SN 1982, trú tại 17T-10, phố Nguyễn Thị Định) và Đặng Trần Đức (SN 1974, trú tại Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội). Cả hai vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ.

Chiều 15/5, PV VTC News tìm đến căn hộ P1410 chung cư 17T-10, nơi Dũng sinh sống và cũng là nơi Dũng cùng Đức giương súng bắn người đi đường. Một số người hàng xóm sinh sống cùng tầng cho biết, căn hộ này có vợ chồng Dũng với 2 con nhỏ ở, nhưng cặp vợ chồng này sống khá khép kín, ít tiếp xúc với những người xung quanh.

Căn hộ P1410 Chung cư 17T-10, nơi Dũng dùng súng bắn người đi đường.

"Dù trong nhà có người nhưng họ ít khi đi ra ngoài giao lưu với hàng xóm, chỉ có trẻ con nhà đó thỉnh thoảng chạy ra nhà xung quanh chơi với các bạn trong xóm.

Do ít tiếp xúc nên tôi không biết tính cách của người này như thế nào. Nhìn mặt ông chồng trông cũng hiền lành, không phải thành phần bất hảo gì, nhưng cũng hay về muộn.

Dù cả xóm giao lưu bình thường với nhau nhưng riêng nhà đấy không bao giờ nói chuyện hay giao tiếp với ai. Đôi lần gặp nhau trong thang máy hay ngoài hành lang họ đều không mở lời nên mình cũng ngại không hỏi han gì cả", chị H.L, hàng xóm sống cùng tầng 14 chung cư 17T-10 cho hay.

Trong khi đó, những người sinh sống quanh tòa nhà 17T-10 vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết thông tin kẻ bắn súng chính là người sinh sống cùng tòa nhà với mình.

Tòa nhà 17T-10, nơi xảy ra vụ dùng súng hơi bắn người đi đường.

Ông N.T.N., một người dân sinh sống gần tòa nhà 17T-10 cho biết: "Cách đây hơn một tuần, tôi có nghe mọi người kể về việc hai vợ chồng đang chở nhau bằng xe máy đi trên đường Nguyễn Thị Định thì bị đạn găm vào vùng cổ. Ngoài ra, còn một số người đi đường khác cũng bị trúng đạn và có 2 hộ dân sinh sống ở tòa nhà 17T-11 bị đạn bắn vào nhà.

Một người là chủ quán phở sinh sống tại tầng 15 của tòa nhà 17T-11 bị đạn bắn găm vào tường, người này còn gắp đạn ra giao nộp cho cơ quan công an".

Dù cơ quan công an đã bắt được những kẻ dùng súng bắn người đi đường nhưng nhiều người vẫn tỏ ra lo lắng khi vẫn có những kẻ tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép mà không bị phát hiện cho đến khi vụ việc xảy ra.

"Hôm qua tôi đọc được thông tin trên báo chí mà giật mình khi thấy những người này lại ở ngay tòa nhà cạnh tòa nhà tôi sinh sống. Trong những ngày xảy ra vụ việc tôi vẫn thường cho các cháu ra khu vui chơi, tập thể dục của tòa nhà chơi đùa.

Nếu chẳng may những viên đạn lạc đó bay trúng các cháu nhỏ thì quá nguy hiểm. Rất may mắn khi cơ quan công an đã nhanh chóng bắt được hung thủ", bà N.T.H.P sinh sống ở tòa nhà 17T-11 chia sẻ.

Dũng nhắm sùng từ tòa chung cư 17T-10 (ảnh trái) và bắn đạn sang tòa chung cư 17T-11, nơi có 2 hộ bị đạn bắn trúng.

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) phối hợp Công an quận Cầu Giấy bắt giữ Vũ Tuấn Dũng và Đặng Trần Đức để xử lý về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Tàng trữ vũ khí".

Công an cho biết tháng 1/2020, Dũng mua một khẩu súng hơi giá 10 triệu đồng và 1kg đạn chì. Khi có "hàng", Dũng lấy bình nước trên nóc nhà làm bia để tập bắn.

Một thời gian sau, anh ta thường vác súng ra ban công nhà ở tầng 14 chung cư và chĩa xuống bắn người đi đường. Mỗi lần bắn từ 2 đến 3 viên đạn nên Dũng không biết có ai bị thương tích.

Khoảng 10h ngày 6/5, Dũng bắn súng trúng phần cổ và vùng ngực trái của một nam thanh niên đang đi đường khiến nạn nhân bị thương tích 14%. Phát hiện vụ việc, cảnh sát truy tìm ra Dũng và đưa về trụ sở làm việc.

Theo cảnh sát, đến khi bị bắt Dũng đã bắn khoảng 80 viên đạn khiến ít nhất 3 người đi đường bị trúng đạn gây thương tích. Vài lần, cùng tham gia với Dũng còn có Đặng Trần Đức (46 tuổi), hai người quen biết nhau do cùng sở thích dùng súng tự chế đi bắn chim.

Khám xét nhà Dũng và Đức, cảnh sát thu giữ một khẩu súng hơi, 180 viên đạn chì, 6 nòng súng bắn đạn bằng kim loại, nhiều hệ thống cò súng, tiếp đạn cùng hơn 300 viên đạn các loại...

Qua xác minh, cơ quan công an xác định được Đức có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và tiền sự về hành vi "Tàng trữ vũ khí thô sơ".

Video: Vác súng ra ban công nhắm bắn người cho vui