Bé gái 15 tuổi trong vụ án hiếp dâm bị 2 kẻ lạ chặn đường, chém thương tích

Bé B. bị chém gây thương tích.

Ngày 24/4, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang điều tra, truy xét 2 người lạ chém bị thương một bé gái. Đáng nói bé gái này là nạn nhân trong vụ án hiếp dâm mà Công an huyện vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng.

Bé gái này là N.T.B (SN 2005, ngụ ở địa phương).

Theo hồ sơ của vụ án, ngày 17/11/2019, B. được gia đình đưa đến công an trình báo bị Nguyễn Ngọc Quang (24 tuổi, quê Hậu Giang) hiếp dâm tại khách sạn khi đi nhậu.

Công an huyện Bình Chánh đưa bé B. đi giám định. Ngày 19/1, gia đình nhận được 3 thông báo kết luận giám định của Công an huyện Bình Chánh. Theo kết luận giám định ngày 2/12 và ngày 16/12/2019 do Trung tâm Pháp y TP.HCM thực hiện xác định có ADN của Quang hiện diện trong dịch phết vùng hậu môn của em B..

Tuy nhiên, vụ việc lại gây tranh cãi khi thông báo số 157A ngày 6/1/2020 của Công an huyện Bình Chánh lại khẳng định quá trình khám lâm sàng và kết quả cận lâm sàng chứng tỏ "đương sự B. có độ tuổi từ trên 17 tuổi đến gần 17 tuổi 6 tháng. Tại 19/11/2019, đương sự B. đã trên 17 tuổi".

Mẹ B. phản đối kết luận này và cho rằng kết luận giám định số 157A "hoàn toàn không chính xác". Chị T. đưa ra bằng chứng là giấy khai sinh của em B. ghi rõ ngày sinh là 2/1/2005 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự (Đồng Tháp). Thời điểm Quang quan hệ tình dục B. mới 14 tuổi.

Quá trình điều tra, mới đây vào ngày 23/4 cơ quan CSĐT Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Quang về hành vi “giao cấu với người dưới 16 tuổi”

Sau khi nhận thông báo, bé N.T.B. (15 tuổi, nạn nhân của vụ việc) đã đến nơi làm việc của mẹ rồi cùng đi đến Công an huyện Bình Chánh để nhận quyết định khởi tố. Trên đường đi, B. bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, dùng hung khí chém vào tay rồi tháo chạy.

