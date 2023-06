Ăn nhiều mít, người phụ nữ bị tắc ruột phải nhập viện

(VTC News) -

Ngày 29/6, ThS.BS Trần Thanh Tùng, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận người phụ nữ 40 tuổi (trú tại Việt Trì, Phú Thọ) bị tắc ruột do ăn mít.

Người này có tiền sử ung thư dạ dày, từng điều trị hóa chất một đợt rồi từ chối điều trị, chuyển sang chế độ thực dưỡng và gần đây ăn mít mật với số lượng nhiều.

Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng đau quặn, bụng chướng, buồn nôn. Qua thăm khám kết quả chụp CT ổ bụng xác định chẩn đoán tắc ruột do bã thức ăn, nghi do ăn mít.

Bệnh nhân được chỉ định đặt sonde dạ dày, truyền dịch, dinh dưỡng hoàn toàn đường tĩnh mạch, sử dụng thuốc giúp mềm thức ăn, dễ dàng tiêu hóa kết hợp giảm đau. Đến chiều cùng ngày, sau thời gian theo dõi thấy tình trạng không có tiến triển, thức ăn cứng không vượt qua đoạn ruột bị tắc, các bác sĩ hội chẩn và quyết định tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

Kết quả chụp hình ảnh Cắt lớp vi tính (CT-Scan) phát hiện đoạn ruột phình to chứa nhiều bã thức ăn. (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ Tùng chia sẻ, khối thức ăn khiến đoạn ruột bị tắc đóng đặc, chặn lưu thông đường tiêu hóa. Sau gần 2 tiếng phẫu thuật các bác sĩ đã lấy hoàn toàn bã thức ăn, tạo lại sự lưu thông của đường tiêu hóa.

Đáng lưu ý, bệnh nhân này từng phẫu thuật cắt dạ dày để điều trị ung thư dạ dày 2 năm trước. Do đó, khả năng co bóp, nghiền nát thức ăn của dạ dày không hiệu quả, khi ăn nhiều thực phẩm có chất xơ như mít, măng… đã tạo gánh nặng lên hệ tiêu hóa, kết quả là bã thức ăn bị đẩy xuống ruột non gây ứ đọng và bị nén chặt cứng dẫn tới tắc ruột.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định và được hồi phúc điện giải, dùng kháng sinh, tập ăn lại bằng đường miệng với thức ăn, dinh dưỡng dạng lỏng và đặc dần lên trong 7 ngày tiếp theo.

Theo bác sĩ, những người dễ bị tắc ruột do bã thức ăn là người cao tuổi (sức nhai kém), người đã phẫu thuật vùng bụng (như cắt dạ dày…) hoặc có nhu động ruột, khả năng tiêu hóa kém,…

ThS.BS Trần Thanh Tùng chia sẻ thêm, tắc ruột do bã thức ăn nếu không được phát hiện và để lâu quá 24 tiếng đồng hồ, nạn nhân có thể bị vỡ ruột, hoại tử mô ruột, vùng nhiễm trùng lan rộng ra các bộ phận khác, gây ra sốc nhiễm trùng, nhiễm độc diễn tiến nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, người dân nên sử dụng thức ăn được nấu chín, ninh nhừ, cần nhai kỹ và tránh ăn quá nhanh, hạn chế sử dụng thức ăn khó tiêu, thức ăn giàu chất xơ với lượng quá nhiều cùng một lúc, đặc biệt là khi bụng đói, uống đủ nước, ít nhất là 2 lít nước/ngày, tập thể dục đều đặn để giúp ruột được kích thích, dễ dàng co bóp và lưu thông tốt…

THẢO ĐAN