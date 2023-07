An Giang: Bắt giữ xe tải chở hàng hóa không rõ nguồn gốc

(VTC News) -

Sáng 17/7, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an thị xã Tịnh Biên phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng trị giá khoảng 900 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra ô tô tải BKS 67H - 012.73.

Trước đó, khoảng 7h ngày 16/7, trong lúc tuần tra trên địa bàn thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, khi đến khu vực tổ 13, khóm phú Hiệp, phường An Phú, Tổ công tác liên ngành phát hiện xe ô tô tải BKS 67H - 012.73, do tài xế Lý Thanh Hùng (SN 1992, ngụ TP Châu Đốc) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển 512 can nước giặt xuất xứ Thái Lan, 77 bao quần áo các loại và 3 bao dép.

Số lượng hàng hoá không rõ nguồn gốc bị tạm giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Hùng không xuất trình được hoá đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên. Làm việc với cơ quan Công an, Hùng khai nhận vận chuyển số hàng hoá trên từ TP.HCM về thị xã Tịnh Biên.

Hiện, vụ việc được bàn giao cho Công an thị xã Tịnh Biên tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến Tầm - Trường Giang