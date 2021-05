Ấn định địa điểm tổ chức chung kết Champions League

(VTC News) -

Theo hàng loạt trang báo lớn như Sky Sports, The Guardian, New York Times,... địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League 2020/2021 vừa được xác định, đó là sân vận động Estadio do Dragao của FC Porto (Bồ Đào Nha).

Như vậy, Bồ Đào Nha có năm thứ hai liên tiếp đăng cai chung kết Champions League, sau khi tổ chức thành công các trận tứ kết, bán kết và chung kết giải đấu này mùa trước.

Ban đầu, trận chung kết được ấn định tổ chức tại sân Ataturk (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ). Tuy nhiên, dịch COVID-19 khiến kế hoạch bị đảo lộn. Chính phủ Anh khuyến cáo công dân không đến Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời những ai đến quốc gia này phải cách ly 10 ngày khi trở lại Anh.

Sân Dragao của Porto có sức chứa 50.000 chỗ ngồi.

Nếu đá chung kết tại đây, các cầu thủ Chelsea và Manchester City sẽ mất 10 ngày cách ly, qua đó không thể chuẩn bị cho EURO 2020, dự kiến diễn ra vào ngày 13/6. Các CĐV Anh cũng không thể đến sân theo dõi trận đấu.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đề xuất lên UEFA để chuyển trận chung kết về sân Wembley, do cả hai đại diện tham dự trận đấu cuối đều đến từ xứ sương mù.

Đây là phương án được cơ quan cao nhất bóng đá châu Âu tán thành, tuy nhiên, UEFA phải đàm phán để Chính phủ Anh hủy bỏ quy định cách ly với 2.000 nhân viên, nhà tài trợ, khách VIP và giới truyền thông nước ngoài.

Nước Anh có quy định cách ly 10 ngày bắt buộc với các công dân nhập cảnh để phòng dịch COVID-19. Nếu thủ tục này được giữ nguyên, trận đấu không thể được tổ chức do UEFA bị động trong vấn đề thời gian.

Manchester City và Chelsea tạo nên trận chung kết toàn Anh.

Sau quá trình đàm phán bất thành, Bồ Đào Nha là địa điểm được lựa chọn. Quốc gia này kiểm soát dịch rất tốt và nằm trong nhóm quốc gia châu Âu được tự do di chuyển, vì vậy, các cầu thủ sẽ không gặp rào cản, thủ tục cách ly nào khi tới Porto thi đấu. Để nhập cảnh vào Bồ Đào Nha, du khách chỉ cần thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Sức chứa của sân Estadio do Dragao là 50.000 người, lý tưởng cho trận đấu đáng chừo đợi nhất Champions League mùa này. UEFA đang đàm phán với chính phủ Bồ Đào Nha để cho 20.000 người tham dự trận chung kết, đồng nghĩa với tới 6.000 vé cho cổ động viên của mỗi CLB được vào sân theo dõi cuộc so tài.