Đó là xóm miếu Âm Linh (thuộc Tổ dân phố Hải Thành, phường Thuận An). Đây vốn là thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) và mới được sáp nhập vào TP Huế từ ngày 1/7. Sở dĩ gọi là miếu Âm Linh vì ở đây chôn cất các chiến sĩ hi sinh trong trận thất thủ Thuận An hơn trăm năm về trước.