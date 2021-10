Ai là Hoa hậu trẻ nhất Việt Nam?

(VTC News) -

Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 1992. Khi đó, cô mói 16 tuổi, đang là sinh viên trung cấp thanh nhạc năm thứ nhất của Nhạc viện TP.HCM. Hà Kiều Anh là người đẹp trẻ nhất trở thành Hoa hậu.

Hà Kiều Anh trở thành Hoa hậu Việt Nam khi chỉ mới 16 tuổi.

Hà Kiều Anh sinh ra trong một gia đình danh giá tại Hà Nội. Cô là cháu ngoại của ông Vương Quốc Mỹ, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cháu nội Đại tá Hà Văn Lâu, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Cha của Hà Kiều Anh là kỹ sư điện, còn mẹ là từng tốt nghiệp khoa Vô tuyến điện của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, sau này lấn sang lĩnh vực kinh doanh. Cô còn là hậu duệ bên ngoại đời thứ 6 của Tuy Lý Vương, con trai vua Minh Mạng.

Nhan sắc của Hà Kiều Anh thời trẻ.

Hà Kiều Anh được đánh giá là một trong những người đẹp đa tài của showbiz Việt. Cô từng có thời gian hoạt động tích cực trong showbiz Việt với vai trò diễn viên, ca sĩ, người mẫu.

Người đẹp cùng với Trương Ngọc Ánh, Trịnh Kim Chi, Chung Vũ Thanh Uyên và Minh Anh thành lập nhóm Tứ ca Ngẫu Nhiên. Họ chủ yếu theo đuổi dòng nhạc dance, cover các bài nhạc ngoại lời Việt như: Baby one more time (Britney Spears), Let's get loud (Jennifer Lopez)... Nhóm từng trình diễn ở sân khấu Duyên dáng Việt Nam cùng cố ca sĩ Minh Thuận. Năm 2001, Thanh Uyên rời nhóm, Ngô Thanh Vân được kết nạp, nhóm hoạt động thêm vài năm rồi tan rã.

Hà Kiều Anh thời hoạt động trong nhóm Tứ ca Ngẫu Nhiên.

Hà Kiều Anh từng tham gia các bộ phim như: Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông, Ván cờ tình yêu, Đại gia đình, Lối sống sai lầm, Con gái vị thẩm phán.... Người đẹp sinh năm 1975 cũng từng có thời gian được coi là nữ hoàng ảnh lịch.

Tuy nhiên, Hà Kiều Anh thành công hơn cả là với vai trò doanh nhân. Cô cùng chồng đang sở hữu khối tài sản kếch xù. Họ kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản.

Hà Kiều Anh cùng chồng con sống trong căn biệt thự trị giá 400 tỷ đồng. Ngoài ra, họ còn có thêm nhiều bất động sản giá trị khác.

Sau cuộc hôn nhân đầu nhiều sóng gió, Hà Kiều Anh đang có cuộc sống như trong mơ. Cô và chồng có 3 con, gồm 2 trai, một gái. Các con của Hà Kiều Anh đều rất thông minh, nhanh nhẹn. Hàng năm, cô thường thu xếp thời gian đưa cả gia đình đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.

Cho tới thời điểm này, Hà Kiều Anh không chỉ là Hoa hậu trẻ nhất Việt Nam mà cô còn là một trong những người đẹp được đánh giá cao về nhan sắc và trí tuệ.