(VTC News) -

Ngô là món ăn quen thuộc và là thực phẩm mang lại giá trị dinh dưỡng cao. Ngô luộc là món khoái khẩu của nhiều người. Tuy tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng ăn được món này. Vậy, ai không nên ăn ngô luộc?

Tác dụng của ngô với sức khỏe

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec cho biết, ngô là thức ăn quen thuộc có giá trị dinh dưỡng cao, trong ngô chứa hàm lượng flavonoid cao và các hợp chất phenolic giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, bao gồm cả bệnh đái tháo đường.

Không chỉ vậy trong ngô còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Ngô được sử dụng như một thực ăn và cũng như một loại thuốc của một số bệnh lý.

Trong 100gam ngô được luộc chín chứa các thành phần dinh dưỡng như: 77 calo, 5g chất xơ, 17g carbohydrate, 8g đường, 8g protein và nhiều các chất dinh dưỡng khác như vitamin A, vitamin C, vitamin nhóm B, magie, kali, sắt, kẽm.

Ngoài ra, ngô cũng chứa lượng lớn các chất chống oxy hoá, nhiều hơn so với một số loại ngũ cốc khác có tác dụng ngăn chặn sự phát triển và hình thành các tế bào ung thư do ảnh hưởng của các gốc tự do gây ra như ung thư phổi, ung thư vú, ung thư trực tràng...

Tuy mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe nhưng ngô cũng là thực phẩm không tốt với nhiều người. Vậy ai không nên ăn ngô luộc?

Ngôc luộc tốt nhưng không phải ai cũng có thể ăn được

Ai không nên ăn ngô luộc?

Người có sức đề kháng kém

Báo Lao động dẫn nguồn tờ Baidu cho biết, người có sức đề kháng kém được khuyến cáo không nên ăn nhiều ngô luộc. Xenlulo trong ngô rất phong phú, sau khi ăn sẽ bị cản trở quá trình hấp thụ và bổ sung protein, dẫn đến lượng chất béo nạp vào cơ thể sẽ giảm đi rất nhiều, vì vậy những người có sức đề kháng kém nên ăn ít ngô, vì nó có khả năng gây hại cho một số cơ quan.

Người đang thiếu canxi, sắt

Ngoài ra những người đang thiếu canxi, sắt cũng được khuyến cáo không nên ăn nhiều ngô luộc. Lượng chất xơ dồi dào và axit phytic trong ngô có tác động tiêu cực đối với những người bị thiếu sắt, thiếu canxi. Các chất này kết hợp với nhau tạo thành chất kết tủa làm giảm khả năng hấp thụ sắt của cơ thể.

Ngoài ra, hàm lượng acid trong dạ dày cũng giảm đi đáng kể khi bạn ăn ngô với số lượng lớn, đó cũng là một trong những yếu tố hạn chế hấp thụ sắt của cơ thể.

Người lao động chân tay

Những người lao động chân tay thường rất tốn sức, cần nhiều calo và năng lượng để hỗ trợ, trong khi năng lượng và calo trong ngô tương đối ít, vì vậy những người lao động chân tay trong thời gian dài không nên ăn ngô như một loại lương thực chính.

Người già

Cùng với sự gia tăng của tuổi tác, chức năng tiêu hóa của người già sẽ kém dần đi, vì vậy tốt nhất là không nên ăn ngô, vì chất xơ trong ngô sẽ làm tăng gánh nặng cho đường ruột, dẫn đến khó tiêu hoặc táo bón.

Với những thông tin trên chắc hẳn bạn đã có giải đáp cho câu hỏi "Ai không nên ăn ngô luộc?" rồi phải không.

Hạ An (Tổng hợp)