AEON Việt Nam tổ chức Hội chợ OCOP trên toàn hệ thống

(VTC News) -

Tại Hội chợ OCOP 2023, AEON Việt Nam giới thiệu khoảng 100 sản phẩm nổi bật của từng vùng miền, mong muốn hỗ trợ đẩy mạnh quảng bá hàng OCOP đến khách hàng, từ đó góp phần tiêu thụ sản phẩm OCOP của địa phương thông qua hệ thống của AEON Việt Nam.

Theo website của OCOP, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (One commune one product - gọi tắt là chương trình OCOP) là chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế tại mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện.

Khu vực Hội chợ “Kết nối sản phẩm OCOP” tại Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON Long Biên.

Hội chợ “Kết nối sản phẩm OCOP” năm nay tại hệ thống Trung tâm Bách hoá tổng hợp và Siêu thị AEON quy tụ hơn 30 nhà cung cấp, trưng bày, giới thiệu và bán khoảng 100 các sản phẩm thuộc chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)” như thực phẩm hữu cơ khô, hàng thực phẩm chế biến và các đặc sản của các tỉnh, thành phố ở hai miền đất nước…

Khu vực Hội chợ “Kết nối sản phẩm OCOP” tại Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON Tân Phú.

Ngoài ra, AEON Việt Nam cũng bố trí các quầy kệ riêng trong khu vực siêu thị, để gia tăng khả năng tiếp cận và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

Khu vực riêng trưng bày và bán các sản phẩm OCOP tại Siêu thị AEON Bình Dương New City mới khai trương vào cuối tháng 7/2023.

Ông Bùi Trung Chính, Giám đốc Thu mua ngành hàng Thực phẩm của AEON Việt Nam chia sẻ: “AEON Việt Nam luôn nỗ lực không ngừng để chung tay hỗ trợ đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu các sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng. Hội chợ “Kết nối sản phẩm OCOP” được kỳ vọng sẽ giới thiệu các đặc sản địa phương chất lượng với giá cả hợp lý đến với khách hàng.

Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước để gia tăng số lượng sản phẩm OCOP được bày bán tại hệ thống AEON trong tương lai”.

Đại diện AEON Việt Nam cho biết, hàng Việt chiếm hơn 80% mặt hàng bán trong hệ thống của AEON. Mẫu mã, bao bì, chất lượng của mặt hàng trong nước trong những năm gần đây đã được cải tiến hơn rất nhiều so với trước.

Hội chợ “Kết nối sản phẩm OCOP” tại hệ thống AEON được kỳ vọng phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong nước, đồng thời tạo thêm cơ hội cho các nhà cung cấp nội địa tiếp cận và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, chất lượng đến khách hàng.

Khách hàng tham qua và tìm hiểu sản phẩm tại Hội chợ “Kết nối sản phẩm OCOP” của AEON Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, AEON Việt Nam phối hợp với các cơ quan, hiệp hội tổ chức nhiều triển lãm sản phẩm, hội nghị kết nối cung cầu để chia sẻ kiến thức, kết nối với nhà cung cấp mới và tìm kiếm sản phẩm mới của địa phương. Bên cạnh đó, AEON Việt Nam cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, hướng dẫn cho các nhà sản xuất trong nước nâng cao chất lượng hàng hóa để đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy định của nhà phân phối trong bối cảnh hội nhập kinh tế.

Chương trình Đào tạo nhà cung cấp thường niên 2023 của AEON Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 10 và 11 tại Hà Nội và TP.HCM, cũng như các tỉnh thành khác trong thời gian tới.

Để có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của AEON, các nhà cung cấp cần phải có sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt. Đồng thời, họ cần phải đáp ứng và tuân thủ theo bộ Tiêu chuẩn Kỹ thuật AEON, bao gồm 6 yêu cầu cơ bản để lựa chọn các nhà cung cấp đủ năng lực trong việc quản lý chất lượng sản phẩm. Tiêu chuẩn chất lượng này được công bố chính thức trên trang web của AEON Việt Nam.