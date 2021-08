ACV đề xuất xây nhà ga sân bay Đồng Hới hơn 1.200 tỷ đồng: ‘Siêu ủy ban’ nói gì?

(VTC News) -

Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho biết đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của ACV.

Trong khi đó, nguồn vốn tích luỹ để đầu tư trong kế hoạch đầu tư của ACV suy giảm nghiêm trọng. Doanh nghiệp phải thực hiện giãn, hoãn hoặc dừng đầu tư các dự án khởi công mới, chuyển tiếp chưa thực sự cần thiết, các dự án không có khả năng thu hồi vốn để ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm.

Cảng hàng không Đồng Hới, Quảng Bình.

Do đó sau khi cân đối được nguồn lực cho các dự án trọng điểm (như Dự án thành phần 3 sân bay Long Thành, Dự án nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất, Dự án nhà ga hành khách T2 Nội Bài...), ACV sẽ cân đối nguồn lực còn lại để đầu tư các cảng hàng không khác, trong đó có Dự án nhà ga hành khách T2 sân bay Đồng Hới.

ACV trước đó đề xuất xây dựng nhà ga T2 sân bay Đồng Hới với diện tích 1,1ha, với sân đỗ ô tô và các công trình phụ trợ rộng 19ha. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.222 tỷ đồng bằng vốn của ACV.

Khu đất này đã nằm trong quy hoạch Cảng hàng không Đồng Hới giai đoạn 2020, định hướng đến 2030.

Nhà ga hành khách sân bay Đồng Hới hiện nay có công suất thiết kế 500.000 khách mỗi năm, đã khai thác vượt công suất thiết kế (năm 2019 là hơn 539.000 khách). Năm 2020, dù do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng sản lượng hành khách vẫn đạt trên 487.000. Việc khai thác vượt công suất thiết kế ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, điều kiện an ninh an toàn tại cảng.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc đầu tư xây dựng nhà ga mới tại sân bay Đồng Hới là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khai thác tại sân bay Đồng Hới hiện tại và trong các giai đoạn tiếp theo.

Theo quy hoạch, công suất thiết kế của cảng hàng không Đồng Hới đến năm 2020 là 2 triệu hành khách mỗi năm và đến năm 2030 là 3 triệu hành khách.

Hiện nay, ACV đang chuẩn bị đầu tư mở rộng sân đỗ tàu bay từ 4 vị trí lên 8 vị trí bên cạnh việc xây dựng mới nhà ga hành khách.