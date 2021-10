Tình trạng da và tóc xấu đi: Nếu bạn ăn quá nhiều thịt, khả năng rất cao là bạn đang ăn quá ít các thực phẩm khác. Vitamin C là một chất rất hiếm thấy trong các thực phẩm từ động vật, do đó nếu bạn chỉ ăn thịt, bạn có thể bị thiếu vitamin C. Vitamin C có vai trò thiết yếu trong việc hình thành collagen, một loại protein giúp hình thành cấu trúc tóc, da, móng tay và xương. Khi thiếu vitamin C, da bạn có thể trở nên sần sùi và nổi mụn, còn tóc thì lâu mọc hơn.