8 tháng đầu năm khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt gần 3,8 triệu lượt người

Tuy nhiên, lượng khách quốc tế vẫn giảm 98,9% so với cùng kỳ năm 2019 do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế. Tính chung 8 tháng năm nay, khách quốc tế đến nước ta chỉ đạt gần 3,8 triệu lượt người, giảm 66,6% so với cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế 8 tháng đầu năm chỉ đạt gần 3,8 triệu (Ảnh minh họa)

Trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 3.049,8 nghìn lượt người, chiếm 80,8% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, giảm 65,7% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 580,5 nghìn lượt người, chiếm 15,4% và giảm 74,2%; bằng đường biển đạt 144,4 nghìn lượt người, chiếm 3,8% và giảm 15,9%.

Khách đến từ châu Á đạt 2.757,7 nghìn lượt người, chiếm 73,1%, giảm 68,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước như Trung Quốc đạt 932,7 nghìn lượt người, giảm 72,3%; Hàn Quốc 827,3 nghìn lượt người, giảm 70,5%; Nhật Bản 202,2 nghìn lượt người, giảm 67,4%...; riêng khách đến từ Cam-pu-chia đạt 121 nghìn lượt người, tăng 70,8%.

Khách đến từ châu Âu ước tính đạt 667,6 nghìn lượt người, giảm 54,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Liên bang Nga 245,9 nghìn lượt người, giảm 43,7%; Vương quốc Anh 81,9 nghìn lượt người, giảm 62,2%; Pháp 74,7 nghìn lượt người, giảm 62,8%; Đức 61,6 nghìn lượt người, giảm 58,8%.

Khách đến từ châu Mỹ ước tính đạt 234,8 nghìn lượt người, giảm 65,3% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là khách đến từ Hoa Kỳ đạt 173 nghìn lượt người, giảm 66,8%. Khách đến từ châu Úc đạt 102,4 nghìn lượt người, giảm 65,4%, trong đó khách đến từ Astralia đạt 92,4 nghìn lượt người, giảm 64,8%. Khách đến từ châu Phi đạt 12,2 nghìn lượt người, giảm 59,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Trước tình hình lượng khách quốc tế sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước trong khi du lịch nội địa cũng bị ngừng trệ vì dịch COVID-19 tái bùng phát, ngành du lịch tiếp tục đứng trước tình trạng khó khăn.

Dự báo của nhiều chuyên gia cho thấy ngành du lịch nước ta chỉ có thể được phục hồi khi dịch COVID-19 trên thế giới được kiểm soát và giao thương kinh tế trên thế giới không bị ảnh hưởng. Vì vậy chưa thể đưa ra dự báo chắc chắn thời điểm phục hồi lượng khách du lịch, đặc biệt khách du lịch quốc tế.