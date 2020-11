7 lợi ích của việc uống nước chanh vào buổi sáng

Ngăn ngừa sỏi thận

Sỏi thận được hình thành từ canxi oxalat có trong thận. Những citrate, một hợp chất có trong chanh có thể ngăn ngừa oxalat liên kết với các hợp chất khác để hình thành sỏi.

Tăng khả năng miễn dịch

Nước chanh chứa chất chống oxy hoá như vitamin C giúp bảo vệ tế bào trong cơ thể. Các flavonoid có trong chanh cũng có tác dụng cải thiện lưu thông máu, giảm stress và các tổn thương trong cơ thể được gây ra với quá trình oxy hoá.

Ảnh: Boldsky.

Hỗ trợ giảm cân

Nước chanh chứa ít calo nên rất hữu ích cho việc giảm cân. Uống nước chanh vào buổi sáng khi bụng đói sẽ giúp bạn no lâu, cũng như tăng cường quá trình trao đổi chất để hỗ trợ giảm cân.

Cải thiện tiêu hoá

Uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp hệ tiêu hoá của bạn dễ dàng tiêu hoá thức ăn hơn và ngăn ngừa sự tích tụ độc tố bên trong cơ thể. Ngoài ra, nước chanh cũng hoạt động như một loại thuốc nhuận tràng có tác dụng ngăn ngừa táo bón rất hiệu quả.

Bảo vệ răng miệng

Chanh làm giảm sự phát triển của vi khuẩn trong miệng và giúp miệng bạn luôn thơm mát. Thói quen uống nước chanh buổi sáng cũng kích thích tuyến nước bọt và ngăn ngừa khô miệng.

Cung cấp năng lượng

Chanh chứa một lượng lớn kali cần thiết cho hoạt động của các tế bào. Đây cũng là chất điện giải giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể và hỗ trợ bảo vệ chức năng xương, cơ.

Bảo vệ da và tóc

Vitamin C có trong chanh rất tốt cho da và tóc của bạn. Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng, vitamin C giúp ngăn ngừa hình thành nếp nhăn và chống lại tác hại của các gốc tự do. Ngoài ra, vitamin này cũng hỗ trợ tổng hợp collagen, giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn để tóc được phát triển khoẻ mạnh.