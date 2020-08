6 thực phẩm giúp ngăn ngừa sẹo do mụn trứng cá

Súp lơ: Súp lơ là nguồn cung cấp vitamin C và axit amin cực mạnh giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của những tia UV. Loại rau này cũng có tác dụng chống lại quá trình hình thành sẹo và nếp nhăn do các gốc tự do gây ra.