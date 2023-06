6 phim siêu nhiên hay nhất Hàn Quốc quy tụ dàn sao đình đám

(VTC News) -

Bạn trai tôi là hồ ly

Bạn trai tôi là hồ ly (Tale of the Nine Tailed) thuộc thể loại lãng mạn hành động giả tưởng thu hút người xem bởi cốt truyện mới lạ và sự tham gia diễn xuất của các “bảo chứng rating”.

Lee Dong Wook đảm nhận nhân vật Lee Yeon - một gumiho (cửu vĩ hồ) hơn nghìn năm tuổi, Kim Bum trong “nhân vật phản diện quyến rũ”, một bán yêu nửa người nửa hồ ly.

Ở phần 1, phim gây được tiếng vang lớn trên toàn châu Á, đứng đầu với tỉ suất người xem với rating trung bình toàn quốc là 5,2%, đạt 4.8/5 điểm đánh giá trên VieON.

Bạn trai tôi là hồ ly phần 2 (Tale of the Nine Tailed 1938) ghi nhận rating ấn tượng là hơn 7%, cao hơn tất cả các thành tích của phần 1, 7.9/10 điểm trên IMDb và 8.7/10 điểm đánh giá trên MyDramaList

Nam thần Lee Dong Wook đảm nhận nhân vật Lee Yeon - một hồ ly hơn nghìn năm tuổi.

Bên cạnh những tình tiết ly kỳ, bộ phim thổi hơi thở hiện đại vào câu chuyện thần thoại quen thuộc, gửi gắm nhiều giá trị nhân văn. Lời thoại nam chính khi nói về việc nếu người yêu anh là đàn ông “Dù nam hay nữ, dù xấu hay đẹp, đều không sao cả”, khiến người xem “chậm vài nhịp” để suy ngẫm.

Đặc biệt phim nâng cao tình cảm gia đình, dù tính cách đối lập nhưng khi sống chung một nhà vẫn rất hòa hợp, không ngại hi sinh bản thân vì hạnh phúc của người thân.

Bạn gái tôi là hồ ly

Bạn gái tôi là hồ ly là một trong những bộ phim quốc dân thời bấy giờ, được đánh giá cao về dàn diễn viên, kỹ xảo cho tới nội dung phim.

Bộ phim giúp Lee Seung Gi đoạt giải Bonsang - Top 10 nghệ sĩ, OST hay nhất tại MelOn Music Awards 2010; Lee Seung Gi và Shin Min Ah đạt giải Nam/nữ diễn viên xuất sắc nhất, Cặp đôi xuất sắc nhất và Top 10 ngôi sao của năm tại SBS Drama Awards 2010.

Bạn gái tôi là hồ ly được đề cử Phim Hàn Quốc nổi bật tại Seoul International Drama Awards 2011.

Shin Min Ah và Lee Seung Gi đều nổi tiếng hơn sau khi đóng chung phim.

13 năm kể từ khi lên sóng, Bạn gái tôi là hồ ly vẫn chiếm được vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ và các “mọt phim” siêu nhiêu. Bộ phim nhận được 4.8/5 điểm đánh giá trên VieON, 9.4/10 điểm đánh giá trên iQIYI, rating trung bình lên đến 15%. Đây là bộ phim có tỉ suất người xem áp đảo trên các đài, cáp.

Yêu tinh

Yêu tinh (Goblin) là một hiện tượng phim ảnh Hàn Quốc, xô đổ mọi kỷ lục người xem trước đó tại xứ sở Kim Chi với rating trung bình 20,5%, riêng tập 16 có rating đạt đỉnh 22,1%.

Bộ phim thành công đến mức khán giả không ngừng lưu luyến, đoàn phim phát sóng những cảnh hậu trường, phỏng vấn diễn viên tri ân người xem. Đến thời điểm hiện tại, Yêu tinh vẫn là đối thủ đáng gờm, khó bộ phim nào vượt qua. Trên VieON phim đạt 4.7/5 điểm đánh giá.

Gong Yoo và Kim Go Eun từng trở thành cặp đôi vàng sau bộ phim.

Tuy 7 năm trôi qua nhưng Yêu tinh vẫn còn rất nhiều người nhắc đến như một niệm không thể thay thế. Bộ phim xứng đáng được xem là một bộ phim “hoàn hảo hiếm hoi” trong kho tàng phim truyền hình Hàn Quốc.

Huyền thoại biển xanh

Được truyền cảm hứng từ tập truyện cổ tích về người cá đầu tiên của Triều Tiên của một học giả, Huyền thoại biển xanh (The Legend of the Sea Blue) là một trong những bộ phim mang lại cả niềm vui và chiêm nghiệm về mối quan hệ với những người xung quanh.

Bộ phim để lại trong lòng người xem những day dứt và ấn tượng khó phai, chiếm trọn cảm tình của cả những khán giả khó tính nhất, tốn không ít khăn giấy của mọt phim.

Huyền thoại biển xanh thu về rating trung bình toàn quốc lên đến 17.6%, đạt 4.8/5 điểm đánh giá trên VieON.

Lee Min Ho đảm nhận vai nam chính.

Bộ phim khéo léo lồng ghép những sắc trầm trong sự hài hước, vui nhộn của toàn mạch phim. Những cảnh phim đầy lãng mạn gợi nhắc sức mạnh tình yêu vượt qua mọi giai cấp, địa vị và sự mong cầu tự do của mỗi người.

Bên cạnh đó, phim còn đầu tư kinh phí khủng với nhiều cảnh quay đẹp, lãng mạn ở Tây Ban Nha và quốc đảo Palau - Tây Thái Bình Dương. Điều này mang lại cho người xem cảm giác muốn đi du lịch ngay lập tức.

Mặt trời của chàng Joo

Mặt trời của chàng Joo là câu chuyện kể về một cô gái tên Tae Gong Sil (Kong Hyo Jin đóng) với biệt danh thân thương là Mặt Trời (Taeyang) và Ju Jung Won (So Ji Sub đóng). Tae Gong Sil tình cờ gặp, vô tình phát hiện chạm vào người Joo Joong Won sẽ hết thấy ma.

Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, từ ngày đó chị nàng cứ lẽo đẽo bám theo anh CEO xin được trú ấn nhờ, lầy có đôi, vui có cặp. Kể từ đó câu chuyện cười hài như hề kèm bi thương chính thức bắt đầu.

So Ji Sub gây ấn tượng khi trở lại với dự án Mặt trời của chàng Joo.

Khách sạn bí ẩn

Xây dựng kịch bản dựa trên ý tưởng từ các câu chuyện thần thoại và có nhiều tình tiết hư ảo, Khách sạn bí ẩn thu về lượng người xem áp đảo ngay từ tập đầu tiên lên sóng. Kết thúc mở của bộ phim chưa thể giải thích hết những “nút thắt” đã đưa ra trước khiến dân tình mong mỏi sẽ có phần 2.

Với sự tham gia diễn xuất của Yeo Jin Goo, IU, phim đã đạt rating vượt mốc 10% là mức rating cao nhất năm 2019, ghi nhận 4.8/5 điểm đánh giá trên VieON, 8.1/10 điểm trên IMDb và 9.6/10 điểm trên Rakuten Viki.

IU được xem là “chìa khóa” làm nên thành công của Khách sạn bí ẩn.

Từng bị chê là bất tài, diễn xuất đơ cứng, IU đã chứng tỏ “có công mài sắt, có ngày nên kim” khi đảm nhận vai diễn Jang Man Wol. Cô được xem là “chìa khóa” làm nên thành công của phim. Thậm chí biên kịch từng chia sẻ không có IU sẽ không có Khách sạn bí ẩn.

Ngọc Thanh