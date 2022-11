Phim Hàn Quốc tháng 11 có gì hay?

(VTC News) -

Đáng chú ý là sự trở lại của ngôi sao Song Joong-ki trong loạt phim kỳ ảo và kịch tính.

The Fabulous

(Nguồn: Soompi)

Lên sóng Netflix từ ngày 4/11, "The Fabulous" là bộ phim khắc họa sự hào nhoáng của ngành thời trang. Là người sôi nổi và chăm chỉ, cô gái trẻ Pyo Ji-eun (Chae Soo-bin đóng) dù ấp ủ đam mê với thời trang nhưng lại phải vật lộn với công việc tiếp thị. Ngược lại, Ji Woo-min (nam ca sĩ Minho nhóm Shinee đóng) lại là người thiếu động lực dù sở hữu nhiều lợi thế như tài năng và ngoại hình.

Phim còn có sự tham gia của người mẫu Park Hee-jung vào vai một siêu mẫu hàng đầu; còn nam diễn viên Lee Sang-un trong vai một nhà thiết kế trẻ.

Revenge of Others

(Nguồn: Soompi)

Sau "Shadow Detective", nhà sản xuất Disney tiếp tục đầu tư cho các bộ phim Hàn Quốc thể loại giật gân với "Revenge of Other", dự kiến phát sóng từ ngày 6/11. Trong phim, diễn viên trẻ Shin Ye-eun vào vai cô nữ sinh Ok Chan-mi, một cựu vận động viên bắn súng. Cuộc đời cô gái trẻ bước vào ngã rẽ, khi người anh trai bị giết và vụ án đi vào bế tắc. Cùng người đồng đội Ji Soo-heon (Lomon đóng), Ok Chan-mi bắt đầu hành trình trả thù với khẩu súng hơi quen thuộc.

Behind Every Star

(Nguồn: Soompi)

Ra mắt vào ngày 7/11, "Behind Every Star" là bản làm lại của loạt phim nổi tiếng "Call My Agent!". Chuyện phim xoay quanh công ty giải trí Method Entertainment, với vị giám đốc siêng năng Ma Tae-o (Lee Seo-jin đóng). Cũng trong công ty này còn có nữ quản lý đầy tham vọng Cheon Je-in (Kwak Sun-young đóng). Vấn đề nảy sinh khi hai nhân vật cấp cao này thường xuyên "lệch nhịp" trong cách xử lý công việc.

The First Responders

(Nguồn: Soompi)

Trong bộ phim hành động kinh dị này, lực lượng cảnh sát và lính cứu hỏa hợp tác để giải quyết các vụ án. Nam diễn viên Kim Rae-won "Chuyện tình Harvard" đóng vai Jin Ho-gae, một cảnh sát kém giao tiếp xã hội nhưng có trực giác tuyệt vời. Sát cánh bên anh là người lính cứu hỏa nhiệt tình và giàu lòng trắc ẩn Bong Do-jin (Son Ho-jun đóng).

Dù tới 12/11 mới phát sóng tập đầu tiên, nhưng loạt phim "The First Responders" đã xác nhận có phần 2, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm sau.

Reborn Rich

(Nguồn: Soompi)

Sau loạt phim đình đám "Vincenzo", siêu sao Song Joong-ki trở lại màn ảnh trong loạt phim giả tưởng "Reborn Rich". Anh vào vai Yoon Hyun-woo, một nhân viên chăm chỉ và cam chịu trong tập đoàn Soonyang luôn vận hành theo kiểu "gia đình trị". Sau khi bị con trai út nhà Soonyang vu khống và hãm hại, Yoon Hyun-woo tái sinh thành người khác và quyết định sẽ trả thù. Phim bắt đầu phát sóng vào ngày 18/11.

Somebody

(Nguồn: Soompi)

Thêm một bộ phim Hàn Quốc sẽ khắc họa cuộc sống của người mắc chứng tự kỷ, đó là "Somebody" - phát trên nền tảng Netflix từ ngày 18/11. Nữ diễn viên trẻ Kang Hae-lim đóng vai Sum, một lập trình viên mắc chứng tự kỷ. Kim Young-kwang vào vai kẻ giết người hàng loạt, được che giấu bởi vỏ bọc kiến trúc sư hào hoa. Ba tập đầu tiên của loạt phim này đã được giới thiệu tại Liên hoan phim quốc tế Busan hồi đầu tháng 10.

Weak Hero Class 1

(Nguồn: Soompi)

Dựa trên bộ truyện tranh trực tuyến "Weak Hero", loạt phim "Weak Hero Class 1" kể về vấn nạn bắt nạt học đường ở Hàn Quốc. Dù mang vẻ ngoài yếu đuối, Yeon Shi-eun (Park Ji-hoon đóng) lại biết cách sử dụng trí thông minh và các chiến thuật khác để chống lại bạo lực cả trong và ngoài ngôi trường trung học của mình. Phim sẽ phát sóng tập đầu tiên ngày 18/11.

Casino

Choi Min-sik và Son Suk-ku. (Nguồn: Lotte Entertainment, CJ ENM)

Nam diễn viên kỳ cựu Choi Min-sik trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim tội phạm "Casino". Anh vào vai Cha Mu-sik, một chàng trai gan dạ đã vươn lên trở thành ông chủ sòng bạc ở một quốc gia Đông Nam Á. Phần nào mô phỏng bộ phim kinh điển "Casino" (1995) của đạo diễn Martin Scorsese, nhà sản xuất "Casino" đem đến bản Hàn Quốc đầy phức tạp, gay cấn và kịch tính. Phim sẽ ra mắt vào ngày 23/11, còn có sự tham gia của tài tử Son Suk-ku "My Liberation Notes".

Please Send Me a Fan Letter

(Nguồn: Soompi)

Ca sĩ Choi Soo-young từ nhóm nữ đình đám Girls’ Generation tiếp tục xuất hiện trên sóng truyền hình với "Please Send Me a Fan Letter", sau vai diễn trong "If You Wish Upon Me". Lần này cô vào vai nữ diễn viên nổi tiếng Han Gang-hee, người bỗng vướng vào rắc rối sau khi nhận một lá thư của người hâm mộ. Nam diễn viên Yoon Bak vào vai Bang Jung Suk - người cha đang một mình chăm sóc cô con gái đang mắc bệnh hiểm nghèo. Phim bắt đầu phát sóng ngày 26/11.

I Don’t Feel Like Doing Anything

(Nguồn: Soompi)

Ra mắt trong tháng 11 này, "I Don’t Feel Like Doing Anything" là bộ phim Hàn Quốc mới nhất thuộc thể loại “chữa lành”. Phim có sự tham gia của Seolhyun từ nhóm nữ AOA và nam ca sĩ Im Si-wan của nhóm nam ZE:A.

Phim xoay quanh Lee Yeo-reum (Seolhyun đóng), một phụ nữ trẻ chịu đồng thời nỗi đau mất mẹ và bị bạn trai ruồng bỏ, khiến cô phải nghỉ việc và chuyển đến vùng nông thôn. Tại đây cô dần quen với những người dân địa phương, trong đó có cả chàng thủ thư đẹp trai An Dae-beom (Im Si-wan đóng).