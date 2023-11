(VTC News) -

Tiết kiệm là rất tốt nhưng có nhiều kiểu tiết kiệm sai cách chẳng khác nào tự đầu độc bản thân và gia đình, nhất là thói quen hâm nóng thực phẩm nhiều lần.

Dưới đây là một số món ăn được các chuyên gia khuyên tuyệt đối không nên hâm lại dù tiếc đến mấy.

Thịt gia cầm

Theo trang Sohu, Eat This Not That, Healthline, thịt gia cầm đã nấu chín, nhất là thịt gà đứng đầu trong danh sách thực phẩm không nên hâm nóng lại lần thứ hai.

Chúng có mật độ protein cao hơn thịt đỏ nên khi được hâm nóng, protein bị phân hủy và có thể gây khó chịu cho dạ dày, hệ tiêu hóa.

Hơn nữa, thịt gà và các gia cầm khác rất dễ nhiễm vi khuẩn salmonella. Nếu bạn hâm nóng lại, nhất là với lò vi sóng thì khả năng nhiệt sẽ không thể xâm nhập vào toàn bộ từ trong ra ngoài. Lý do là khi đun nóng chúng ta đều sợ mất hương vị nên chỉ hâm vừa phải.

Như vậy, nếu thịt đó bị nhiễm vi khuẩn salmonella sẽ dẫn tới ngộ độc khi ăn.

Nấm

Nấm được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng nếu nấu chín rồi để qua đêm thì sẽ trở thành “thuốc độc”. Đặc biệt là đem đun đi đun lại nhiều lần thì chất dinh dưỡng sẽ biến mất và bị biến chất thành chất độc hại.

Cụ thể, nấm nấu chín lần đầu chứa nitrat tốt cho các tế bào máu đỏ, nhưng sau một đêm, nitrat sẽ hay đổi thành nitrit không tốt cho cơ thể. Ăn lượng lớn trong một lần có thể gây ra rối loạn tiêu hóa, ngộ độc cấp tính.

Còn ăn lâu ngày dù lượng nhỏ cũng làm tổn thương dạ dày, mạch máu, dễ dẫn tới ung thư. Vì thế tốt nhất bạn chỉ mua vừa đủ để luôn tươi ngon, nấu và ăn một lần duy nhất, không để thừa.

Khoai tây hầm hay rau lá xanh là những món không nên hâm lại khi đã để qua đêm

Các loại rau lá màu xanh, đặc biệt là cải bó xôi

Báo Lao động dẫn nguồn trang Food.NDTV cho biết, các loại rau ăn lá màu xanh khi đun lại có thể trở nên độc hại, giải phóng các đặc tính gây ung thư, nhất là cải bó xôi.

Loại rau này có chứa lượng sắt cao, nên việc đun và hâm nóng có thể làm oxy hóa chất sắt trong rau. Quá trình oxy hóa sắt tạo ra các gốc tự do nguy hiểm, được biết đến là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh bao gồm vô sinh và ung thư.

Trứng

Trứng là nguồn cung cấp protein dồi dào, nhưng trứng nấu chín hoặc luộc chín có thể gây hại nghiêm trọng khi tiếp xúc nhiều lần với nhiệt.

Trứng chín, bạn nên ăn ngay và nếu để lâu hơn thì không nên hâm nóng lại mà chỉ nên ăn nguội vì thức ăn giàu đạm chứa nhiều nitơ. Nitơ này có thể bị ôxy hóa do hâm nóng và gây ung thư.

Khoai tây

Khoai tây rất giàu vitamin B6, kali và vitamin C tốt cho cơ thể. Thế nhưng, nếu bạn hâm đi hâm lại khoai tây nhiều lần, rất có thể món ăn này sẽ sản sinh ra Clostridium Botulinum (vi khuẩn gây bệnh Botulism).

Ngay cả khi bạn để khoai tây đã nấu chín trong nhiệt độ phòng, việc sản sinh vi khuẩn cũng sẽ tăng lên. Vì vậy, để tránh sự phát triển của vi khuẩn, tốt nhất là nên để khoai tây trong tủ lạnh hoặc vứt chúng đi nếu không được tiêu thụ trong vòng 1-2 ngày.

Hải sản

Hải sản giàu vitamin, khoáng chất và protein, được rất nhiều người xem là món ăn sang trọng hoặc dùng để bồi bổ. Tuy nhiên, món ăn tốt cho sức khỏe này không thích hợp để hâm nóng, cũng không nên để qua đêm và chỉ nên bảo quản trong tủ lạnh tối đa là 3 ngày.

Hải sản đã nấu chín mà để lâu sẽ sinh ra lượng lớn chất đạm phân hủy, có hại cho sức khỏe gan thận của cơ thể con người. Lúc này, hâm nóng càng làm chúng biến chất, có thể gây ngộ độc.

Trên đây là những loại thực phẩm tuyệt đối không nên hâm lại. Nếu gia đình bạn có thói quen hâm lại thức ăn, nhất là những thực phẩm này thì hãy ngừng ngay nhé.