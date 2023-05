6 lợi - 3 hại nhất định phải biết khi sử dụng mật ong

(VTC News) -

Mật ong là thực phẩm đa năng, có thể sử dụng trong nhiều món ăn và cũng được coi là vị thuốc.

Mật ong rất giàu dinh dưỡng. Trong 1 muỗng mật ong (21g) chứa 63,8 calo; 0g chất béo; 17,3g tinh bột; 8,6g đường Fructose; 7,5g đường Glucose; 0,2g đường Sucrose; <0,5g chất xơ; <0,5g protein.

Ngoài ra, mật ong còn chứa nhiều chất chống oxy hóa đặc biệt tốt với cơ thể. Tuy nhiên, sử dụng mật ong không đúng cách cũng có thể gây ra những tác hại nhất định. Dưới đây là 6 lợi ích và 3 tác hại có thể gặp khi dùng mật ong mà mọi người cần lưu ý.

6 lợi ích sức khỏe của mật ong

1. Mật ong có đặc tính kháng khuẩn

Mật ong có tính kháng khuẩn (Ảnh: Getty)

Theo Mary Sabat, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ: “Mật ong được phát hiện có đặc tính kháng khuẩn. Điều này có nghĩa là nó có thể giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, nấm và virus”.

Nữ chuyên gia cho biết thêm: “Theo một nghiên cứu được công bố trên British Journal of Surgery, mật ong thậm chí còn được phát hiện là hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị vết thương bị nhiễm trùng”.

2. Mật ong giàu chất chống oxy hóa

Một lợi ích khác của việc kết hợp mật ong vào chế độ ăn uống đó là mật ong chứa các chất chống oxy hóa mạnh.

Chuyên gia dinh dưỡng Sabat nói: “Mật ong là nguồn giàu các chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do - những phân tử không ổn định có thể gây tổn thương tế bào và góp phần gây ra các bệnh mạn tính như ung thư, bệnh tim và bệnh Alzheimer”.

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Oxidative Medicine and Cellular Longevity, các đặc tính chống oxy hóa của mật ong cũng liên quan đến việc giảm viêm mạn tính.

3. Mật ong giúp làm dịu cơn đau họng

Chuyên gia dinh dưỡng Sabat cho hay: “Mật ong được chứng minh là phương thuốc hiệu quả cho chứng đau họng”.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, mật ong được phát hiện là có thể giúp giảm các triệu chứng ho và đau họng ở trẻ em hiệu quả hơn các chất ức chế cơn ho.

4. Mật ong tốt cho tiêu hóa

Mật ong có thể giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa và đường ruột. “Mật ong được chứng minh là giúp hỗ trợ tiêu hóa bằng cách thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Frontiers in Nutrition cho thấy mật ong có các prebiotic hữu ích đối với sức khỏe đường ruột”, chuyên gia dinh dưỡng Sabat cho hay.

5. Mật ong giúp hạ huyết áp

Nhiều nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho thấy mật ong có lợi đối với sức khỏe tim mạch. Theo một nghiên cứu trên The International Journal of Environmental Research and Public Health, mật ong có thể giúp cải thiện nhịp tim, điều chỉnh nồng độ chất béo trong máu và bảo vệ các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể.

Nghiên cứu khác được công bố trên Clinical and Experimental Hypertension đã phát hiện ra rằng, dùng một lượng mật ong vừa phải liên quan đến việc hạ huyết áp ở phụ nữ trên 40 tuổi.

6. Mật ong không làm tăng lượng đường trong máu nhiều

Mật ong là chất làm ngọt an toàn với đường huyết hơn các loại đường thông thường nếu dùng ở mức độ vừa phải (Ảnh: Getty)

Sử dụng chất làm ngọt tự nhiên để thay thế đường thông thường có thể là lựa chọn lành mạnh hơn, đặc biệt ở những người đang cần kiểm soát lượng đường trong máu.

Theo Jesse Feder, chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên cá nhân người Mỹ: “Mật ong được chứng minh là giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, cùng với các loại thuốc trị căn bệnh này. Cụ thể, các nghiên cứu phát hiện ra rằng do hàm lượng đường fructose trong mật ong cao hơn nên việc tiêu thụ mật ong không làm tăng lượng đường trong máu nhiều như khi bạn sử dụng các loại đường khác. Thậm chí, mật ong còn thúc đẩy hoạt động của insulin, giúp cải thiện lượng đường trong máu”.

3 tác hại có thể xảy ra khi dùng mật ong

1. Thừa calo

Mật ong chứa lượng calo tương đối cao. Mặc dù mật ong là chất làm ngọt tự nhiên, nhưng 1 thìa mật ong có tới gần 17g đường. Như đã nói ở trên, loại đường trong mật ong có thể không làm tăng lượng đường trong máu như các loại đường khác. Tuy nhiên, nên dùng mật ong ở mức độ vừa phải để tránh ‘lợi bất cập hại’.

2. Có nguy cơ bị dị ứng

Mật ong có thể gây dị ứng ở một số người (Ảnh: Get Wallpapers)

Mayo Clinic cảnh báo, một số người có thể bị dị ứng khi dùng mật ong. Chuyên gia dinh dưỡng Sabat cho biết: “Một số người có thể bị dị ứng với mật ong với các triệu chứng như nổi mề đay, ngứa hoặc sưng tấy. Trong những trường hợp nghiêm trọng, phản ứng dị ứng có thể gặp là sốc phản vệ. Đây là tình huống nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng và cần được chăm sóc y tế ngay lập tức”.

3. Nguy cơ ngộ độc ở trẻ sơ sinh

Điều cuối cùng cần biết về những rủi ro tiềm ẩn khi dùng mật ong đó là nó có thể gây nguy hiểm cho trẻ em dưới 1 tuổi.

“Mật ong chứa bào tử vi khuẩn Clostridium Botulinum gây ngộ độc. Những bào tử này có thể phát triển và tạo ra độc tố trong ruột của trẻ sơ sinh, gây bệnh nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong”, chuyên gia dinh dưỡng Sabat nhấn mạnh.

Bích Ngọc (Nguồn: Eat This)