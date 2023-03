(VTC News) -

Ung thư buồng trứng (ovarian cancer) là một trong những bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới, sau ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Đây là loại ung thư gây tử vong cao thứ năm trong số các loại ung thư.

Ung thư buồng trứng là tình trạng một hoặc cả hai buồng trứng xuất hiện các tế bào bất thường, phát triển thành những khối u ác tính xâm lấn và tấn công phá hủy các mô, cơ quan bộ phận trong cơ thể.

Nhận biết càng sớm các dấu hiệu của ung thư buồng trứng thì càng đem lại hiệu quả cao khi điều trị. Tuy nhiên, các tế bào tồn tại ở mức độ vi mô trong giai đoạn sớm của ung thư buồng trứng, vì vậy tình trạng này đôi khi rất khó phát hiện qua máy móc kỹ thuật.

Dưới đây là 6 dấu hiệu của ung thư buồng trứng mà bạn cần biết.

Ăn ít nhưng nhanh no

Đầy hơi và sự tích tụ chất lỏng khiến một số bệnh nhân ung thư buồng trứng cảm thấy khó tiêu và ăn nhanh no. Ăn no, bụng như thể phình ra nhưng bệnh nhân sẽ sút cân nhanh.

Đầy bụng, khó tiêu, táo bón

Đầy bụng, đầy hơi, khó tiêu hay táo bón đều là triệu chứng của các bệnh lý tiêu hóa. Tuy nhiên, biểu hiện này có thể không phải do bệnh tiêu hóa mà do khối u tại buồng trứng đang bắt đầu to lên. Nó tạo áp lực lên dạ dày, ruột, triệu chứng sớm của ung thư buồng trứng.

Chứng khó tiêu nằm trong số "triệu chứng dai dẳng trong những tháng trước khi chẩn đoán" ở phụ nữ bị ung thư buồng trứng.

Khó thở

Đây là một trong 6 dấu hiệu của ung thư buồng trứng. Thông thường gặp tình trạng này là khi ung thư buồng trứng đã di căn. Ung thư buồng trứng di căn ổ bụng có thể tạo dịch ổ bụng (cổ trướng hoặc báng bụng), làm bụng to lên và người bệnh có cảm giác đầy trướng bụng và phù nề ở mặt, các chi.

Ngoài ra, nếu các khối u phát triển lớn hơn, chúng có thể bắt đầu ép vào phổi và cản trở khả năng hít vào và thở ra của bệnh nhân. Những khó khăn về hô hấp này có thể xuất hiện liên tục từ khi khối u bắt đầu hình thành và tiếp tục cho đến khi ung thư buồng trứng giai đoạn cuối.

Thường xuyên đau lưng, đau bụng và xương chậu

Cơn đau dai dẳng ở bụng và xương chậu là dấu hiệu rõ ràng cho thấy cơ thể bạn đang gặp vấn đề sức khỏe. Đây là triệu chứng của ung thư buồng trứng và căn bệnh khác nguy hiểm không kém là u nang buồng trứng. Bất kỳ cơn đau dài ngày nào cũng đều rất nguy hiểm.

Đau lưng do nhiều nguyên nhân, nhưng nếu bạn không mắc bất kỳ bệnh nào liên quan đến thể chất hay các bệnh như dãn dây chằng, loãng xương, viêm khớp hoặc bất thường về xương thì tốt nhất bạn nên đến bác sĩ để kiểm tra. Có đến 2/3 số phụ nữ bị ung thư buồng trứng báo cáo về tình trạng đau lưng kéo dài.

Khối u bắt đầu từ buồng trứng có thể lây lan rất nhanh sang toàn bộ cơ quan sinh sản nếu không được phát hiện kịp thời.

Liên tục muốn đi tiểu

Các triệu chứng ở đường tiết niệu, bao gồm cảm giác muốn đi tiểu thường xuyên hơn, có liên quan đến các dấu hiệu sớm của ung thư buồng trứng. Các khối u ở vùng xương chậu có thể chèn ép các bộ phận và ảnh hưởng đến đường tiết niệu.

Đặc biệt nếu khối ung thư nằm gần niệu quản, nó sẽ chèn ép và ảnh hưởng việc bài tiết chất lỏng từ thận vào bàng quang. Điều này sẽ gây tình trạng lúc nào cũng muốn đi tiểu.

Chu kỳ kinh nguyệt bất thường

Ngày càng có nhiều phụ nữ trên 55 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng. Song, điều này cũng có thể xảy ra ở phụ nữ trẻ tuổi - ngay cả với những người chưa có kỳ kinh đầu tiên.

Nếu bạn bị chảy máu âm đạo bất thường hoặc có sự thay đổi khác thường trong chu kỳ kinh nguyệt, tốt nhất bạn nên đến bác sĩ để được kiểm tra kỹ càng hơn.

