6 công ty bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hơn 4,5 tỷ đồng

(VTC News) -

Công ty CP ROX Living bị phạt gần 3 tỷ đồng

Ngày 7/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần ROX Living (tiền thân Công ty cổ phần TNG Realty, địa chỉ: Tầng 26 Tòa nhà TNR, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) hơn 2,9 tỷ đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, tổ chức liên quan ông Trần Xuân Quảng, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam đã bán 9.718.000 cổ phiếu MSB (giao dịch thỏa thuận) tương ứng với hơn 97 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu MSB trong tháng 8/2022 (ngày 29/8/2022 bán: 1.818.000 cổ phiếu; ngày 31/8/2022 bán: 7.900.000 cổ phiếu) nhưng không báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc dự kiến giao dịch.

UBCKNN cũng quyết định đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 3 tháng đối với công ty cổ phần ROX Living.

Chứng khoán VnDirect bị phạt hơn 642 triệu đồng

Cùng ngày, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect (số 1 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 642 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty CP Chứng khoán VnDirect bị phạt 250 triệu đồng vì đã có hành vi cung cấp các dịch vụ chứng khoán hoặc dịch vụ khác nhưng chưa báo cáo, chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN. Công ty này đã phối hợp với bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền giao dịch mua chứng khoán/rút tiền khi chưa báo cáo, có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN.

UBCKNN cũng phạt công ty này 125 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng (tại một số ngày công ty cho khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi tài khoản không đủ tiền tại thời điểm đặt lệnh).

Công ty CP Chứng khoán VnDirect cũng bị phạt 175 triệu đồng vì nhận ủy quyền của khách hàng thực hiện chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản của khách hàng.

Ngoài ra, UBCKNN cũng phạt số tiền 92,5 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, VnDirect không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của UBCKNN và trang thông tin điện tử của công ty đối với một số Quyết định của Hội đồng quản trị.

Công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành trái phiếu năm 2020.

Công ty CP Chứng khoán Stanley Brothers bị phạt 450 triệu đồng

UBCKNN xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (Địa chỉ Tòa nhà TNR, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) tổng số tiền 450 triệu đồng.

Cụ thể, phạt 275 triệu đồng vì Chứng khoán Stanley Brothers không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

Công ty là tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho mã trái phiếu EIGCH2227001 và EIGCH2227002 phát hành bởi Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ tầng giáo dục. Đối với mã trái phiếu EIGCH2227001 và EIGCH2227002, tại Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ (Bản CBTT) có nêu thông tin về phương thức phát hành là trái phiếu chỉ được chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, chưa chính xác về phương thức phát hành.

Chứng khoán Stanley Brothers cũng bị phạt 175 triệu đồng do hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch; đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc báo cáo thông tin chính xác theo quy định.

Công ty cổ phần Hestia bị phạt 435 triệu đồng

UBCKNN xử phạt hành chính Công ty cổ phần Hestia (tòa nhà Zen Tower, Quận Thanh Xuân, Hà Nội) 435 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty cổ phần Hestia bị phạt số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Đồng thời, công ty cũng bị phạt 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Hestia cũng bị phạt số tiền 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp; bị phạt 15 triệu đồng do không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty; bị phạt 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty, theo quy định.

Công ty TNHH Viễn thông Trịnh Gia Nguyễn bị phạt 92,5 triệu đồng

UBCKNN xử phạt Công ty TNHH Viễn thông Trịnh Gia Nguyễn (tòa nhà Louts, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 và 06 tháng năm 2021, 2022; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, 2021 và 6 tháng năm 2021, 2022; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, 2021 và 6 tháng năm 2021, 2022.

Công ty CP Xây dựng DIC Holdings bị phạt 65 triệu đồng

Cùng ngày, UBCKNN xử phạt Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings (tòa nhà Ruby Tower, phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, DIC Holdings công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, thông báo về việc Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán ngày 18/7/2022, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 68/NQ-HĐQT.DICcons ngày 8/6/2022 về việc bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán).

Như vậy, chỉ trong ngày 7/2, UBCKNN đã ra quyết định xử phạt đối với 6 công ty vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, với hơn 4,5 tỷ đồng.