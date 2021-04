6 bí mật về Parasite: Bộ phim từng giúp Hàn Quốc làm nên lịch sử tại Oscar

Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 vừa kết thúc, những giải thưởng danh giá cũng đã đến tay chủ nhân của chúng. Năm nay, nữ diễn viên Youn Yuh Jung giành tượng vàng Nữ phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong Minari, giúp điện ảnh Hàn Quốc một lần nữa làm nên lịch sử.

Cũng trong khoảng thời gian này một năm trước, Parasite - một bộ phim khác của xứ kim chi đã “càn quét” giải thưởng tại Oscar và nhiều lễ trao giải khác. Vậy “người tiền nhiệm” của Minari có gì đặc biệt?

Tại Oscar, Parasite (Ký sinh trùng) được đề cử 6 giải thưởng và giành chiến thắng 4 giải trong số đó: Phim hay nhất (Best Picture), Phim không nói tiếng Anh hay nhất (Best Foreign Language Film/ Best International Feature), Đạo diễn xuất sắc nhất (Best Director), Kịch bản gốc xuất sắc nhất (Best Original Screenplay).

Đạo diễn Bong Joon Ho mất rất nhiều năm để làm được Parasite và một điều thú vị là kịch bản của phim lại được viết ở một quán cafe. Anh thừa nhận mình lười, không thể viết được kịch bản nếu ở nhà nên đành ra quán cafe để buộc bản thân phải viết.

"Tôi ngồi quay lưng về phía đám đông trong quán, để lọt đằng sau mình các tiếng ồn ào trò chuyện, chúi mũi vào kịch bản” - đạo diễn Bong Joon Ho kể.

Ngoài ra, Parasite cũng được lấy cảm hứng từ khoảng thời gian vị đạo diễn tài ba này làm gia sư cho một cậu học sinh lớp 9 là con nhà giàu sang.

Bên cạnh nội dung phim, poster Parasite cũng được quan tâm không ít. Khán giả đưa ra nhiều giả thuyết để giải thích về những chi tiết như tấm băng đen/trắng che mắt các nhân vật hay đôi bàn chân trần bí ẩn,...

Tưởng đâu đó là dụng ý của đạo diễn nhưng thực chất, chính Bong Joon Ho cũng chẳng hiểu ý nghĩa của poster phim. Được biết, poster được chỉ đạo mỹ thuật Kim Sang Man thiết kế sau khi đọc kịch bản và theo dõi một số cảnh quay của phim.

Trong một buổi phỏng vấn qua radio, đạo diễn Bong Joon Ho chia sẻ rằng: "Chính tôi cũng rất muốn biết ý nghĩa của poster là gì đấy". Nam diễn viên Choi Woo Sik ngay lập tức đồng tình: "Em cũng chẳng hiểu gì luôn".

Không chỉ hoành tráng, căn biệt thự trong phim còn góp phần truyền tải nhiều ý nghĩa ẩn dụ cho câu chuyện của Parasite. Cũng vì vậy mà sau suất chiếu tại Cannes, các giám khảo đã hỏi đạo diễn Bong: "Anh đã tìm ở đâu căn nhà hoàn hảo như vậy?".

Câu trả lời của anh khiến nhiều người bất ngờ: "Họ không biết rằng mọi thứ đều là bối cảnh được ekip dựng nên, vì vậy nhiều người đã kinh ngạc khi tôi tiết lộ đấy thực chất là một căn nhà dựng bằng đồ hoạ. Tôi rất tự hào về đội ngũ mỹ thuật của mình khi đã tạo nên một bối cảnh hoàn hảo như vậy".

Căn nhà ổ chuột của gia đình nghèo khó Ki Taek cũng là điều khiến người xem tò mò không kém. Thực ra khu phố đó không hề tồn tại. Đội ngũ sản xuất tìm kiếm đạo cụ từ các vùng lân cận nằm trong khu tái phát triển sắp được chính phủ phá dỡ để dựng lên khu ổ chuột này.

Phần lớn bối cảnh căn nhà của Ki Taek được làm từ các vật liệu được tìm thấy: cửa ra vào, cửa sổ, ngói, màn hình lỗi, khung ảnh và thậm chí cả dây điện. Các đạo cụ này đã có thời gian sử dụng từ 10-20 năm, hầu hết đều bị hao mòn và dính nhiều cáu bẩn.

Vai cameo của Park Seo Joon có thể xem là nguồn cơn của mọi bi kịch trong Parasite, ai mà ngờ chính hộp quà của anh đã châm ngòi mọi chuyện. Nói về vai trò của Park Seo Joon trong phim, đạo diễn Bong cho biết: "Nhân vật Min Hyuk giống như một người đến từ thế giới khác và cậu ấy rất có ý nghĩa với Ki Woo (Choi Woo Sik). Vì vậy, tôi cần một diễn viên như Park Seo Joon thể hiện nhân vật này. Không những vậy, Park Seo Joon còn là bạn thân ngoài đời của Choi Woo Sik. Nhờ tương tác tự nhiên của cả hai mà chúng tôi có được những cảnh quay rất ưng ý".