5 phim truyền hình Hàn Quốc hấp dẫn ra mắt trong tháng 7

(VTC News) -

Loạt phim truyền hình Hàn Quốc ra mắt trong tháng 7 hứa hẹn sẽ mang đến những tình tiết kịch tính và hấp dẫn, từ mặt trái của cuộc sống thượng lưu cho đến những vụ án ly kỳ, hay câu chuyện tình cảm lãng mạn nhưng rắc rối của những con người khác biệt sống trong cùng một tòa nhà.

The Devil Judge

Sau khi sê-ri "Mine" kết thúc trên sóng tvN, "The Devil Jung" sẽ là loạt phim tiếp nối với những vụ án ly kỳ và đầy bí ẩn. Loạt phim có sự tham gia của Ji Sung và Kim Min-jung.

Dàn diễn viên trong "The Devil Judge".

Sau vai diễn trong phim "Doctor John", Ji Sung có màn trở lại trong vai Kang Yo-han, một thẩm phán đầy mưu mô, người nghiêm khắc với những kẻ phạm tội nhưng luôn muốn biến phòng xử án trở thành một sân khấu của riêng mình. Kim Min-jung của "Mr. Sunshine" vào vai Jung Sun-a, một người đầy quyền lực và uy tín trong xã hội, luôn muốn đối đầu với Kang Yo-han.

Cũng xuất hiện trong phim còn có ca sĩ Jinyoung thành viên nhóm Got7, với tư cách là một thẩm phán mới vào nghề; cùng Park Gyu-young trong vai một thám tử truy tìm những bí mật đen tối của Kang Yo-han. Bộ phim sẽ được phát sóng từ ngày 3/7.

You Are My Spring

"You Are My Spring" kể những câu chuyện tình cảm lãng mạn nhưng rắc rối.

Bộ phim Hàn Quốc lãng mạn "You Are My Spring" kể về các nhân vật chung sống trong một tòa nhà, nơi từng xảy ra một vụ giết người kỳ lạ. Những cư dân ở đây có cuộc sống và tính cách rất khác nhau, từ một quản lý khách sạn, bác sĩ tâm lý, giám đốc doanh nghiệp cho đến một nữ diễn viên muốn che giấu quá khứ.

Kang Da-jung (do Seo Hyun-jin thủ vai) là một cô gái giỏi giang, thành đạt, đang giữ chức quản lý cấp cao của một khách sạn nổi tiếng. Tuy nhiên, đường tình duyên của Kang Da-jung lại liên tục gặp trắc trở. Hàng xóm của cô là Joo Young-do (Kim Dong-wook đóng), một bác sĩ tâm lý luôn muốn chữa lành những vết thương cho mọi người nhưng lại không thể giải quyết vấn đề của chính mình.

Cùng sống tại tòa nhà còn có Chae Joon (Yoon Park thủ vai), một giám đốc điển trai đem lòng yêu Kang Da-jung và muốn tỏ tình với cô. Một cư dân khác là nữ diễn viên Ga-young (Nam Gyu-ri) với vẻ ngoài nổi bật nhưng ẩn giấu nỗi sợ hãi về tình yêu, sau những đổ vỡ trong quá khứ. Bộ phim sẽ được phát sóng từ ngày 5/7.

The Witch’s Diner

Cảnh trong phim "The Witch’s Diner".

Tháng 7 chào đón sự ra mắt bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên trên nền tảng phim trực tuyến Tving, "The Witch’s Diner" với sự tham gia của những cái tên rất được mong đợi như Song Ji-hyo và Nam Ji-hyun. Bộ phim sẽ được phát sóng từ ngày 16/7.

Dựa trên một cuốn tiểu thuyết ăn khách mang tên "Come to the Witch’s Restaurant", nội dung phim xoay quanh một nhà hàng ma thuật, nơi những thực khách phải ăn những món có giá "cắt cổ" để được hoàn thành một điều ước. Song Ji-hyo sẽ vào vai phù thủy Zo Hee-ra, chủ nhà hàng và là cũng là người làm ra những món ăn thần kỳ đó.

Cùng tham gia với Song Ji Hyo còn có hai diễn viên khác là Nam Ji-hyun và Chae Jong Hyeop. Nữ diễn viên Nam Ji-hyun đóng vai Jung Jin, một đối tác kinh doanh của Zo Hee-ra. Nam diễn viên Chae Jong Hyeop có màn ra mắt trong vai Gil Yong - một nhân viên bán thời gian tại nhà hàng này. Sự kết hợp lần này của bộ ba được kỳ vọng sẽ mang lại chất xúc tác mới lạ với khán giả, khi có sự tham gia của gương mặt mới cùng dàn diễn viên đầy kinh nghiệm.

The Road: Tragedy of One

Từ trái sang: Ji Jin-hee, Yoon Se-ah và Kim Hye-eun.

The Road: Tragedy of One là bộ phim mới nhất về xã hội thượng lưu, với sự tham gia của Ji Jin-hee, Yoon Se-ah và Kim Hye-eun. 16 tập phim tập trung vào cuộc sống bí ẩn, đầy tham vọng và những mặt trái trong khu nhà "Royal the Hill" – nơi dành riêng cho giới tinh hoa sinh sống.

Trong số những con người tài hoa đó là Baek Soo-hyun (Ji Jin-hee), một nhà báo đáng kính nhưng bản chất bên trong vô cùng lạnh lùng và khó đoán. Anh kết hôn với nghệ sĩ Seo Eun-soo (Yoon Se-ah), con gái của một chủ tịch tập đoàn đầy quyền lực. Phát thanh viên truyền hình xinh đẹp Cha Seo-young (Kim Hye-eun), người dường như có tất cả mọi thứ nhưng không bao giờ hài lòng với những gì đã đạt được. Bộ phim sẽ được phát sóng từ ngày 21/7.

Police University

Cha Tae-hyun trong phim "Police University".

Nam diễn viên kỳ cựu Cha Tae-hyun trong "My Sassy Girl" sẽ trở lại màn ảnh vào tháng 7 với vai cựu thám tử Yoo Dong-man, người hiện đang làm giảng viên tại một trường đại học cảnh sát. Nổi bật nhất trong số các sinh viên của Yoo Dong-man là Kang Sun-ho và Oh Kang-hee. "Police University" sẽ được phát sóng từ ngày 26/7

Sun-ho (cựu thành viên nhóm B1A4 Jung Jin-young đóng) từng là một hacker tài năng trước khi ghi danh vào trường đại học, và trở thành một cộng sự đắc lực với Yoo Dong-man trong các vụ án hóc búa. Nữ ca sĩ Krystal của nhóm nhạc f(x) vào vai Kang-hee, một sinh viên năm nhất thông minh, nguyên tắc và luôn nghiêm khắc với bản thân để theo đuổi ước mơ cảnh sát từ thuở nhỏ. Nhan sắc xinh đẹp, đôi mắt kiên định cùng với thái độ nghiêm túc của Krystal được dự báo sẽ là điểm nhấn của bộ phim.