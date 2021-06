5 bộ phim Hàn Quốc lãng mạn đến tan chảy lên sóng trong tháng 6

(VTC News) -

Đường đua phim Hàn Quốc tháng 6 trở nên sôi động với những bộ phim tình cảm lãng mạn với sự góp mặt của dàn diễn viên hàng đầu màn ảnh xứ kim chi.

Sweet & Sour

"Sweet & Sour" là bộ phim với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng Jang Ki Yong, Chae Soo Bin và Krystal. Phim xoay quanh một cặp đôi trẻ phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau khi họ chuyển hướng sang một mối quan hệ yêu xa.

"Sweet & Sour" sẽ chính thức lên sóng vào ngày 4/6.

Tình yêu của Jang Hyeok (Jang Ki-yong) và Jung Da-eun (Chae Soo-bin) được thử thách khi Jang Hyeok có một cơ hội việc làm mới. Khoảng cách ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ và anh ấy phải đối mặt với cám dỗ khi đồng nghiệp mới của anh ấy Han Bo-yeong (Krystal) bắt đầu thể hiện sự quan tâm đến anh ấy. Trong một mối tình tay ba phức tạp, ba người trải qua những khía cạnh, cung bậc cảm xúc của tình yêu.

"Sweet & Sour" hứa hẹn sẽ miêu tả một cách chân thực về những thay đổi trong các mối quan hệ, bao gồm cả hương vị ngọt ngào khi bắt đầu mối quan hệ mới cũng như sự cay đắng sau những cuộc tình tan vỡ. Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Lee Gye Byuk, người đã tạo nên thành công vang dội cho "Cheer up", "Mr.Lee" và "Lucky".

Tình yêu (ft. Hôn nhân và ly hôn) mùa 2

Mùa thứ hai của "Tình yêu (ft. Hôn nhân và ly hôn)" sẽ trở lại hứa hẹn nhiều scandal và kịch tính hơn trước. Bộ phim kể về sự bất hòa của các cặp đôi ở độ tuổi 30, 40 trong việc tìm kiếm tình yêu đích thực. Ba đồng nghiệp làm việc trong một chương trình radio, mỗi người đều đang giải quyết mối quan hệ với nửa còn lại.

"Tình yêu (ft. Hôn nhân và ly hôn)" trở lại với mùa 2 vào ngày 12/6.

Mặc dù tuổi tác và hoàn cảnh của họ khác nhau, nhưng rõ ràng cuộc hôn nhân của họ đều không suôn sẻ và khi có sự xuất hiện của người thứ ba. Những tiết lộ mới và mối quan hệ bí mật sẽ mang cuốn hút người xem từ những giây phút đầu tiên. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như Sung Hoon, Lee Ga Ryeong, Lee Tae Gon, Park Joo Mi,...

Hospital Playlist mùa 2

Nếu yêu thích một bộ phim truyền hình chân thực hơn, mùa thứ hai của “Hospital Playlist” chắc chắn sẽ làm người xem hài lòng. Nối tiếp câu chuyện còn dang dở ở cuối mùa 1, mùa 2 vẫn xoay quanh cuộc sống và công việc tại bệnh viện của 5 bác sĩ tài năng cũng là 5 người bạn vô cùng thân thiết ngoài đời.

"Hospital Playlist" mùa 2 sẽ tái ngộ khán giả vào ngày 17/6.

"Hospital Playlist" chinh phục khán giả bởi những câu chuyện đời thường hết sức gần gũi trong cuộc sống hằng ngày. Ở mỗi vấn đề, bộ đôi đạo diễn - biên kịch Shin Won Ho - Lee Woo Jung cũng đều đưa ra hướng giải quyết đầy tính nhân văn, làm người xem không khỏi bồi hồi xúc động.

Những câu chuyện hài hước, cảm động diễn ra trong cuộc sống cùng tình bạn ấm áp của 5 bác sĩ sẽ được khắc khoạ sâu sắc hơn trong mùa 2. Bên cạnh đó, bộ phim cũng mang đến những gia vị ngọt ngào khi mối quan hệ của mỗi bác sĩ đã tiến triển như thế nào kể từ mùa đầu tiên.

Dàn diễn viên cũ gồm những gương mặt nổi bật như Jo Jung Suk, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho, Kim Dae Myung và Jeon Mi Do sẽ tiếp tục xuất hiện trong "Hospital Playlist 2".

So not worth it

“So not worth it” là bộ phim hài kể về một nhóm sinh viên đa quốc tịch sống cùng nhau trong một ký túc xá đại học ở Seoul. Phim giúp người xem có cái nhìn rõ nét về cuộc sống đại học ở Hàn Quốc và tận hưởng những chuyến đi thú vị.

"So not worth it" ra mắt vào ngày 18/6.

Trong phim, Se Wan là trợ giảng, người phụ trách quản lý ký túc xá. Jamie là một sinh viên mới tại ký túc xá đến từ Mỹ. Sam là con trai của chủ tịch chuỗi cửa hàng thực phẩm toàn cầu Tteokbokki, cậu lớn lên ở Úc. Minnie là một sinh viên đến từ Thái Lan – người luôn tưởng tượng về Hàn Quốc như khi xem các bộ phim truyền hình. Hyun Min là một sinh viên Hàn Quốc, không thể vào ký túc xá quốc tế nhưng vì đi học quá mệt mỏi nên anh ấy muốn xin ở lại ký túc xá. Từ đó câu chuyện về những tình huống éo le, hài hước xung quanh cuộc sống của họ bắt đầu.

Với dàn diễn viên đang lên, các ngôi sao K-pop,... “So not worth it” sẽ là một bộ phim vui nhộn và hấp dẫn.

Nevertheless

Dựa trên một webtoon nổi tiếng "I know but", "Nevertheless" thể hiện mối tình lãng mạn thời hiện đại giữa sinh viên đại học Na-bi (Han So-hee) và Jae-eon (Song Kang). Họ đã từng bị tổn thương trong quá khứ khiến họ mệt mỏi vì tình yêu, nhưng có điều gì đó thu hút cả hai đến với nhau.

"Nevertheless" sẽ lên sóng vào ngày 19/6.

Yoo Na-bi là cô gái không có niềm tin vào tình yêu, đối với cô nàng tình yêu vĩnh cữu không tồn tại trên đời. Dù suy nghĩ như vậy nhưng Yoo Na Bi lại muốn bản thân được trải nghiệm cảm giác hẹn hò mọt lần. Sau khi Na-bi chia tay bạn trai thì đã gặp được Jae-eon

Park Jae Uhn là chàng trai không muốn yêu và nghĩ rằng việc hẹn hò khá phiền phức Tuy nhiên Jae Uhn lại thích đi tán tình với nhiều cô gái. Liệu Na Bi có phải đối tượng tiếp theo của Jae Uhn? Chuyện tình "ngược đời" này sẽ diễn biến ra sao?

Tuy là lần đầu hợp tác nhưng Han So Hee và Song Kang được khen ngợi ăn ý như một đôi tình nhân thực sự. "Nevertheless" được ví như một bản tình ca cổ điển sẽ làm cho khán giả chìm đắm trong tình yêu suốt 10 tập phim.