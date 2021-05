5 MV có kịch bản bất ngờ nhất Kpop: Jessica hóa hồn ma chưa sốc bằng 'trùm cuối'

Nhắc đến Kpop, không ít người sẽ nghĩ về những MV màu sắc, ở đó nghệ sĩ diện những bộ trang phục hợp thời và thực hiện vũ đạo đều tăm tắp. Không thể phủ nhận, đó là hai yếu tố giúp làn sóng Hallyu được biết đến rộng rãi. Thế nhưng, kịch bản độc đáo cũng chính là một trong những yếu tố chủ chốt giúp MV Kpop hút người xem từ đầu đến cuối.

Cùng điểm lại 5 MV có kịch bản đặc sắc và đoán xem “trùm cuối” là nghệ sĩ nào nhé.

Sherlock - SHINee

Trong MV đậm tính bí ẩn ly kỳ này, các thành viên SHINee hóa thành những thám tử săn kho báu giá trị bị đánh mất. Khi điều tra quanh biệt thự, họ bắt gặp một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp lộng lẫy nhưng hành tung bí ẩn. Vai diễn này được hóa thân bởi Jessica, cựu thành viên nhóm SNSD, cô chỉ xuất hiện một đoạn ngắn trong MV rồi sau đó biến mất.

SHINee hóa thân thành 5 thám tử săn lùng kho báu. (Ảnh: Internet)

Sự xuất hiện chớp nhoáng của Jessica. (Ảnh: Internet)

Sau khi tìm được kho báu, SHINee bất ngờ nhìn thấy bức ảnh của Jessica trên một bài báo có tiêu đề “Người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới” được xuất bản vào năm 1910, cách thời điểm họ săn kho báu 100 năm về trước. Hóa ra người phụ nữ bí ẩn ấy chính là... một hồn ma.

Jessica là một hồn ma. (Ảnh: Internet)

Haru Haru - BIG BANG

Đây có thể coi là một trong những MV có kịch bản đậm chất điện ảnh nhất Kpop khi có cốt truyện liền mạch và chứa đựng nhiều sự bất ngờ. Chuyện tình tay ba giữa G-Dragon - Park Min Young - T.O.P. hứa hẹn sẽ lôi cuốn người xem từ đầu tới cuối.

Haru Haru gây bão một thời của BIG BANG. (Ảnh: Internet)

Xuyên suốt bài hát là những giây phút đau đớn của trưởng nhóm BIG BANG vì bị người yêu và bạn thân “cắm sừng”. Khi người xem đang nơm nớp lo sợ có cảnh anh em tương tàn thì đoạn cuối MV đã hóa giải tất cả. Hóa ra, cô gái mang tiếng lăng nhăng chỉ đang cố nói dối để che giấu bệnh tình. Kẻ phản bội bạn bè T.O.P thực chất chỉ đóng một vai trong vở kịch đó mà thôi. Khoảnh khắc Park Min Young qua đời, để lại G-Dragon với biết bao ân hận, dằn vặt đã lấy đi nhiều nước mắt của người xem.

Vai diễn của Park Min Young đã lấy đi nhiều nước mắt của người hâm mộ. (Ảnh: Internet)

200% - Akdong Musician

Bộ đôi anh em tài năng Akdong Musician đã có màn ra mắt thành công với MV có cái tên rất lạ 200%. Trái ngược với giai điệu vui tươi, câu chuyện trong MV lại mang đến cảm giác buồn man mác.

200% có giai điệu vui tươi nhưng câu chuyện trong MV lại buồn mang mác. (Ảnh: Internet)

Thoạt đầu có vẻ như Lee Suhyun đang vui vẻ đi dạo cùng tình yêu đầu đời trong những buổi hẹn hò lãng mạn như bao người. Tuy nhiên, càng về cuối, các góc quay khác được hé lộ và đây mới là sự thật: Tất cả những giây phút ngọt ngào chỉ là do Suhyun tưởng tượng ra mà thôi. Trên thực tế, cô chỉ là “cái bóng bên lề”, một mình cô đơn bước sau chàng trai đang hạnh phúc bên người bạn gái thực sự của cậu ấy.

Những cảnh ngọt ngào chỉ là tưởng tượng của riêng Suhyun. Thực tế cô chỉ là cái bóng lẽo đẽo theo chân crush mà thôi. (Ảnh: Internet)

One Shot - B.A.P

Trong MV One Shot, B.A.P hóa thân thành một băng đảng xã hội đen có cuộc sống thượng hạng, giàu có xa hoa. Không may, thành viên Young Jae bị bắt cóc và bọn bắt giữ ra giá 10 triệu USD tiền chuộc. Vì tình huynh đệ, cả nhóm bèn lên kế hoạch giải thoát bạn mình.

B.A.P trở thành một băng đảng xã hộ đen trong One Shot. (Ảnh: Internet)

Cả nhóm đi giải cứu bạn. (Ảnh: Internet)

Tại thời khắc giao tiền chuộc người, tưởng đâu mọi chuyện thuận lợi thì Young Jae bất ngờ bị nhóm bắt cóc bắn chết khiến anh em bàng hoàng. Nhưng plot twist không dừng lại ở đó.

Biên kịch cho thấy sự cao tay khi hé lộ nội dung thật sự ở đoạn cuối MV: Màn bắt cóc chỉ là một vở kịch được dựng lên để giăng bẫy cả nhóm. Và Young Jae - người đã chết trước đó vốn không bị bắn đạn thật. Anh ta thực chất là một “tên cớm” được cài vào. Kết thúc MV là hình ảnh Young Jae mỉa mai cười cợt vẫy chào người đứng đầu “băng đảng” cũ của mình và quay lưng cất bước đi.

Young Jae - "tên cớm" được gài vào để bắt trọn hang ổ xã hội đen. (Ảnh: Internet)

Please Don’t - K.Will

Please Don’t không chỉ được chú ý bởi hai nam chính đẹp trai mà còn bởi cái kết đầy bất ngờ. Trong MV, Ahn Jae Hyun sắp kết hôn cùng Dasom. Là bạn thân, Seo In Guk đã ở bên trong quá trình chuẩn bị hôn lễ. Tuy nhiên, anh luôn tỏ thái độ khó chịu khi Jae Hyun và Dasom thân mật khiến khán giả cho rằng Seo In Guk có tình cảm với vợ sắp cưới của bạn.

Bộ ba Seo In Guk - Dasom - Ahn Jae Hyun trong Please Don't. (Ảnh: Internet)

Nếu đó chỉ là mối tình đơn phương nam - nữ thông thường thì Please Don’t đã không nằm trong danh sách này. Khoảnh khắc Seo In Guk xé bỏ Dasom khỏi ảnh chụp chung ba người, chỉ giữ lại anh và Ahn Jae Hyun khiến người xem “té ngửa”, thì ra người anh thầm thương trộm nhớ lại chính là cậu bạn chí cốt.