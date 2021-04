Dân mạng đề cử 5 bài hát nhạc thì hay nhưng 'chỉ nên nghe, không nên hiểu'

Rất nhiều ca khúc nổi tiếng nhờ giai điệu hay giọng hát truyền cảm của nghệ sĩ. Tuy nhiên, khi phân tích ca từ, ý nghĩa của chúng lại khiến nhiều người tranh cãi. Dưới đây là 5 bài hát “chỉ nên nghe, không nên hiểu” được cư dân mạng “nhiệt liệt” đề cử.

Một đêm say - Thịnh Suy

Ra mắt năm 2019, Một đêm say nhanh chóng được các bạn trẻ yêu thích dòng nhạc indie xếp vào playlist “những bài tủ cần phải nghe”. Độ nổi tiếng của nó thậm chí còn vượt xa hơn những gì Thịnh Suy mong đợi khi mang về cho anh 2 giải thưởng tại Làn Sóng Xanh và Cống Hiến.

Bài hát có phần giai điệu giai điệu mộc mạc dễ nghe, thế nhưng chủ đề “người thứ 3 trong tình yêu” lại gây không ít tranh cãi. Nhiều bạn trẻ bình luận, họ cảm thấy thất vọng với câu hát: “Khi đôi môi em còn đỏ mọng. Khi anh nói anh yêu em. Khi anh ta còn say giấc nồng. Lại gần hôn anh đi” vì đã “cổ vũ chuyện ngoại tình”.

Đừng chờ anh nữa - Tăng Phúc

Đừng chờ anh nữa được đánh giá là một bài hát thành công của Tăng Phúc khi đạt gần 20 triệu lượt xem trên Youtube dù chỉ là video lyrics không mấy đầu tư. Bài hát lôi cuốn người nghe ngay từ những nốt dạo đầu tiên và thực sự bùng nổ ở đoạn điệp khúc.

Bài hát có nội dung thể hiện lời tâm sự của người con trai khi chia tay bạn gái. Nhưng với cư dân mạng, đặc biệt là phái nữ lại cảm thấy nghe thì cao thượng nhưng thực chất là sự ngụy biện của một chàng trai thích "văn vở", tìm mọi cách để rũ bỏ người yêu sau khi đã chán chường.

Girlfriend - Avril Lavigne

Girlfriend nằm trong album phòng thu thứ ba của Avril Lavigne phát hành năm 2007. Bài hát nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc, đặc biệt là phần giai điệu bắt tai.

Sự mạnh bạo của Avril Lavigne trong cách viết lời và lên ý tưởng cho MV này đã khiến netizen Việt phải lắc đầu ngao ngán khi cô cổ súy chuyện “đập chậu cướp bông”, xen vào mối tình của người khác dù biết rõ đối phương đã có bạn gái.

Send it - Austin Mahone ft. Rich Homie Quan

Dù từng gây tranh cãi không ít vì giai điệu na ná với Reality của Lost Frequencies, Send it vẫn “gây bão” trên mạng xã hội và được nhiều bạn trẻ Việt Nam yêu thích.

Không chỉ phần beat, lời bài hát này thậm chí còn bị phản ứng gay gắt nhiều hơn thế. Một bạn trẻ nhận xét về Send it: “Có gì hay ho ở một bài hát mà người con trai lại yêu cầu bạn gái gửi ảnh 18+ qua điện thoại?”

How can I tell her - Lobo

How Can I Tell Her là một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Lobo. Dù được phát hành từ năm 1973 nhưng vẫn giữ được sức hút cho tới tận hôm nay.

Có nhiều cách lý giải về ý nghĩa của bài hát này nhưng phổ biến nhất là nỗi khó xử của chàng trai khi dính vào chuyện tình cảm tay ba. Tình mới - tình cũ khiến anh cảm thấy phân vân, dằn vặt vì không biết nên trọng bên tình hay bên nghĩa. Chính sự nửa vời và ích kỷ của chàng trai đã làm tổn thương cả 2 người con gái. Cư dân mạng bày tỏ: “Nhạc nghe thì hay đấy nhưng vẫn không thể yêu thương nổi bài hát này”.